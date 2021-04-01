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Начнет ли таять снег? Какая погода ждет жителей Новосибирска в ближайшие дни

В городе будет тепло и ветрено

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В Новосибирск медленно, но верно идет весна

В Новосибирск медленно, но верно идет весна

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До конца недели в Новосибирске потеплеет

Конец марта выдался достаточно холодным. Ночью с понедельника на вторник город накрыл снегопад. А после даже дневная температура в Новосибирске редко поднималась выше нуля градусов. Однако в ближайшие дни придет долгожданное потепление.

Мы сравнили прогнозы разных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет жителей города в ближайшие три дня.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», уже завтра в Новосибирске потеплеет до +2 градусов. В субботу ожидается снег и +4 градуса, к воскресенью температура продолжит расти. Однако ночью все еще будет прохладно.

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По данным «Гисметео», днем в пятницу, 2 апреля, ожидается +1 градус по Цельсию, а вечером в городе пройдет мокрый снег. Самым теплым днем окажется воскресенье: столбик термометра поднимется до +4 градусов. Кроме того до конца недели в городе будет дуть сильный ветер — об этом ранее предупредили в МЧС.

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По данным центра «Фобос», в ночь с пятницы на субботу в городе ожидается снег с дождем. В пятницу воздух в Новосибирске прогреется до +1 градуса, а уже в воскресенье будет ясная погода с максимальной дневной температурой до +2 градусов.

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Ранее синоптики рассказали, какое лето ждет жителей Новосибирска в этом году.

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