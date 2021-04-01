Начнет ли таять снег? Какая погода ждет жителей Новосибирска в ближайшие дни

Конец марта выдался достаточно холодным. Ночью с понедельника на вторник город накрыл снегопад. А после даже дневная температура в Новосибирске редко поднималась выше нуля градусов. Однако в ближайшие дни придет долгожданное потепление.

Мы сравнили прогнозы разных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет жителей города в ближайшие три дня.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», уже завтра в Новосибирске потеплеет до +2 градусов. В субботу ожидается снег и +4 градуса, к воскресенью температура продолжит расти. Однако ночью все еще будет прохладно.