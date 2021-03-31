После снегопада и заморозков в Новосибирск придет потепление до +5 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в первые дни апреля.

— Сейчас мы находимся в тыловой части циклона, в довольно холодной воздушной массе. Сегодня ночью вероятен снова небольшой снег. 2 и 3 числа, начиная с западных районов, ожидается повышение температурного фона. Циклонов не ожидается, но с запада начнется распространение более теплого воздуха. Повышение дневных температур до положительных, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.