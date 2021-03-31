После снегопада и заморозков в Новосибирск придет потепление до +5 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в первые дни апреля.
— Сейчас мы находимся в тыловой части циклона, в довольно холодной воздушной массе. Сегодня ночью вероятен снова небольшой снег. 2 и 3 числа, начиная с западных районов, ожидается повышение температурного фона. Циклонов не ожидается, но с запада начнется распространение более теплого воздуха. Повышение дневных температур до положительных, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
1 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью
2 апреля в городе преимущественно без осадков. Ночью
— 3, 4 и 5 числа будут положительные температуры. Есть вероятность, что в конце декады будет тоже небольшая волна тепла. Интенсивное снеготаяние, в ночные часы будет подмораживать, — добавила синоптик.
3 апреля преимущественно без осадков. Ночью
Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.