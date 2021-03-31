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После снегопада и заморозков в Новосибирск придет потепление до +5 градусов

Синоптики рассказали, какая погода нас ждет в ближайшие дни

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В субботу, 3 апреля, столбик термометра поднимется до +5 градусов

В субботу, 3 апреля, столбик термометра поднимется до +5 градусов

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в первые дни апреля.

— Сейчас мы находимся в тыловой части циклона, в довольно холодной воздушной массе. Сегодня ночью вероятен снова небольшой снег. 2 и 3 числа, начиная с западных районов, ожидается повышение температурного фона. Циклонов не ожидается, но с запада начнется распространение более теплого воздуха. Повышение дневных температур до положительных, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

1 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью -5... -7 градусов, в пригороде до -10 градусов. Днем 0... +2 градуса. Ветер западный, 3–8 м/сек, ночью местами порывы до 13 м/сек.

2 апреля в городе преимущественно без осадков. Ночью -6... -8 градусов. Днем +1... +3 градуса. Ветер западный, ночью 4–9 м/сек, днем 9–14 м/сек.

— 3, 4 и 5 числа будут положительные температуры. Есть вероятность, что в конце декады будет тоже небольшая волна тепла. Интенсивное снеготаяние, в ночные часы будет подмораживать, — добавила синоптик.

3 апреля преимущественно без осадков. Ночью 0... -2 градуса. Днем +3... +5 градусов. Ветер западный, ночью 9–14 м/сек, днем 5–10 м/сек.

Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.

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