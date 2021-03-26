Новосибирцев ждет оттепель, за которой придут минусовые температуры

27 марта в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица. Ночью -3... -5 градусов, в пригороде до -8 градусов. Днем +1... +3 градуса. Ветер юго-западный 4–9 м/с.
28 марта в городе временами небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ночью 0... -2 градуса. Днем столбик термометра вновь поднимется до +1... +3 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
29 марта в Новосибирске небольшой, ночью местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью -3... -5 градусов. Днем 0... -2 градуса. Ветер западный 8–13 м/с.
Сегодня в Новосибирске на всей территории города ввели режим повышенной готовности из-за рисков паводка.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на весну. Почитайте, долго ли еще будет идти снег и когда установится плюсовая температура.