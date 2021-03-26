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Новосибирцев ждет оттепель, за которой придут минусовые температуры

Сначала город попадёт в тёплый сектор циклона, а затем по территории пройдёт холодный фронт

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В ближайшую ночь столбик термометра опустится до <nobr class="_">-8 градусов</nobr>, а завтра днем поднимется до <nobr class="_">+3 градусов</nobr>

В ближайшую ночь столбик термометра опустится до -8 градусов, а завтра днем поднимется до +3 градусов

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В Новосибирске в выходные будет оттепель до +3 градусов

В предстоящие выходные новосибирцев ждет температура до +3 градусов, а в начале следующей недели днем похолодает до -2 градусов.

— В субботу, 27 марта, в антициклоне будет достаточно спокойная погода, ночью при прояснениях будет подмораживать. На 28 и 29 марта передаем неустойчивый характер погоды, ожидается прохождение сначала теплого сектора циклона, затем холодного атмосферного фронта. Будет усиливаться ветер, снег будет перемежаться с дождем, температурный фон ожидается слабоотрицательный ночью и близкий к нулю днем, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

27 марта в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица. Ночью -3... -5 градусов, в пригороде до -8 градусов. Днем +1... +3 градуса. Ветер юго-западный 4–9 м/с.

28 марта в городе временами небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ночью 0... -2 градуса. Днем столбик термометра вновь поднимется до +1... +3 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

29 марта в Новосибирске небольшой, ночью местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью -3... -5 градусов. Днем 0... -2 градуса. Ветер западный 8–13 м/с.

Сегодня в Новосибирске на всей территории города ввели режим повышенной готовности из-за рисков паводка.

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