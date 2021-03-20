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Порывы ветра до 18 м/с: жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погоды

Днем возможен дождь

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В городе будет тепло, но ветрено

В городе будет тепло, но ветрено

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МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Новосибирской области

Спасатели предупредили новосибирцев об ухудшении погоды. Уже завтра в регионе ожидается сильный ветер.

— 21 марта по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до 18 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении, которое рассылает МЧС.

По данным Гидрометцентра, завтра в Новосибирске будет переменная облачность, возможен дождь. Столбик термометра днем поднимется до +4 градусов, ночью будет около -1 градуса, снег.

Ранее синоптики предупреждали о том, что на наш регион идет потепление. Они рассказали, как долго оно продлится и ждать ли нам еще морозов.

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МЧСпрогноз погоды в Новосибирскесильный ветер
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