Порывы ветра до 18 м/с: жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погоды

МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Новосибирской области
Спасатели предупредили новосибирцев об ухудшении погоды. Уже завтра в регионе ожидается сильный ветер.
— 21 марта по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до
По данным Гидрометцентра, завтра в Новосибирске будет переменная облачность, возможен дождь. Столбик термометра днем поднимется до +4 градусов, ночью будет около -1 градуса, снег.
Ранее синоптики предупреждали о том, что на наш регион идет потепление. Они рассказали, как долго оно продлится и ждать ли нам еще морозов.