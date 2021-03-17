В Новосибирск идет потепление до +4 градусов: синоптики рассказали, как долго оно продлится

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня.



— Антициклон еще достаточно силен, с севера спускается небольшой участок теплого фронта, из-за которого завтра мы ждем осадки. Затем в антициклоне будет сменяться направление потоков с западных на более юго-западные и южные, начнется вынос теплого фронта по периферии антициклона с повышением температуры, к 20 и 21 марта до оттепелей, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.