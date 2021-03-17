В Новосибирск идет потепление до +4 градусов: синоптики рассказали, как долго оно продлится

На ближайших выходных в Новосибирске ожидается оттепель
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня.
— Антициклон еще достаточно силен, с севера спускается небольшой участок теплого фронта, из-за которого завтра мы ждем осадки. Затем в антициклоне будет сменяться направление потоков с западных на более юго-западные и южные, начнется вынос теплого фронта по периферии антициклона с повышением температуры, к
18 марта в Новосибирске переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью
В пятницу,
20 марта в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью
— Но после
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