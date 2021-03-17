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В Новосибирск идет потепление до +4 градусов: синоптики рассказали, как долго оно продлится

В городе установится солнечная и ветреная погода

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Оттепель придет на выходных

Оттепель придет на выходных

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На ближайших выходных в Новосибирске ожидается оттепель

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня.

— Антициклон еще достаточно силен, с севера спускается небольшой участок теплого фронта, из-за которого завтра мы ждем осадки. Затем в антициклоне будет сменяться направление потоков с западных на более юго-западные и южные, начнется вынос теплого фронта по периферии антициклона с повышением температуры, к 20 и 21 марта до оттепелей, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

18 марта в Новосибирске переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -11... -13 градусов. Днем -2... -4 градуса. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

В пятницу, 19 марта, в городе ночью местами ожидается небольшой снег, днем без осадков. Ночные температуры -9... -11 градусов. Днем 0... -2 градуса. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

20 марта в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью -7... -9 градусов. Днем +2... +4 градуса. Ветер юго-западный 5–10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

— Но после 22 марта будет снова понижение температуры с небольшим затоком холода, но уже не слишком морозным. Волны тепла и холода будут сменять друг друга, тепло пока будет неустойчивым, — добавила синоптик.

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Новосибирскпрогноз погодывесна 2021
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