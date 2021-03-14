Оттепель или снова морозы? Какая погода ждет новосибирцев на грядущей неделе

На неделе в Новосибирск придет потепление
Уходящая неделя не порадовала новосибирцев хорошей погодой. Сначала было тепло, но дул сильный ветер. А затем резко похолодало, местами до -25 градусов. Мы сравнили прогнозы разных сервисов, чтобы узнать, что ждет жителей города в ближайшие дни.
Так, по данным сайта «Яндекс.Погода», завтра в Новосибирске будет ясно и снежно, столбик термометра опустится до -10 градусов, ночью — до -19. Однако затем в город придут снег и тепло. И уже к концу недели, в субботу, ожидается потепление до +2 градусов.
«Гисметео» обещает новосибирцам еще три морозных дня с ночными заморозками до -21 градуса. Затем придет постепенное потепление. В воскресенье, 21 марта, ожидается мокрый снег, воздух прогреется до +1 градуса по Цельсию.
По данным центра «Фобос», завтра и послезавтра в Новосибирске будет прохладно. Днем температура будет около -12 градусов, ночью — до -16. Со среды, 17 марта, начнется потепление, которое принесет с собой снег. Максимальная температура на неделе, по оценкам сервиса, будет в четверг — воздух прогреется до -2 градусов.
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