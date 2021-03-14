Оттепель или снова морозы? Какая погода ждет новосибирцев на грядущей неделе

Уходящая неделя не порадовала новосибирцев хорошей погодой. Сначала было тепло, но дул сильный ветер. А затем резко похолодало, местами до -25 градусов. Мы сравнили прогнозы разных сервисов, чтобы узнать, что ждет жителей города в ближайшие дни.

Так, по данным сайта «Яндекс.Погода», завтра в Новосибирске будет ясно и снежно, столбик термометра опустится до -10 градусов, ночью — до -19. Однако затем в город придут снег и тепло. И уже к концу недели, в субботу, ожидается потепление до +2 градусов.