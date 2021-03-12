К Новосибирску приближается похолодание до -25 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня. Нас ждет прохладная, но бесснежная погода.



— На территории Новосибирска и Новосибирской области сейчас распространяется морозный антициклон. Сегодня ночью осадки еще вероятны. Затем ожидается прекращение осадков с ростом атмосферного давления, уменьшение скорости ветра и понижение температуры. В ночные часы будет морозно, до -24... -25 градусов — это как раз будет 14 и 15 марта . А в дневные часы наиболее холодный день из трех — завтра, 13 марта . Затем при солнечной погоде воздух будет прогреваться, потому что день уже увеличивается, солнце будет светить, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. Она уточнила, что постепенно похолодает уже сегодня.