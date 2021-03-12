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К Новосибирску приближается похолодание до -25 градусов

Над городом сейчас распространяется морозный антициклон

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Днем в субботу будет холоднее, чем в воскресенье

Днем в субботу будет холоднее, чем в воскресенье

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня. Нас ждет прохладная, но бесснежная погода.

— На территории Новосибирска и Новосибирской области сейчас распространяется морозный антициклон. Сегодня ночью осадки еще вероятны. Затем ожидается прекращение осадков с ростом атмосферного давления, уменьшение скорости ветра и понижение температуры. В ночные часы будет морозно, до -24... -25 градусов — это как раз будет 14 и 15 марта. А в дневные часы наиболее холодный день из трех — завтра, 13 марта. Затем при солнечной погоде воздух будет прогреваться, потому что день уже увеличивается, солнце будет светить, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. Она уточнила, что постепенно похолодает уже сегодня.

В субботу 13 марта днем погода обещает быть достаточно прохладной. Днем ожидается -12... -14 градусов, ночью будет -19... -21 градус. Ночью и утром вероятен небольшой снег, но преимущественно будет без осадков. Подует ветер западного направления 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Днем в воскресенье, 14 марта, столбик термометра опустится до -10... -12 градусов. Ночью — до -19... -21 градуса, в пригороде до -24 градусов. Без осадков. Ветер западный 3–8 метров в секунду.

В понедельник 15 марта также можно рассчитывать на погоду без осадков. Температура воздуха днем опустится до -9... -11, ночью ожидается до -19... -21 градуса, в пригороде до -25 градусов. Ветер, как и накануне, 3–8 метров в секунду.

Сегодня НГС попытался разобраться, когда же в Новосибирске наконец наступит настоящая весна и плюсовые температуры.

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