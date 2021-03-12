К Новосибирску приближается похолодание до -25 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня. Нас ждет прохладная, но бесснежная погода.
— На территории Новосибирска и Новосибирской области сейчас распространяется морозный антициклон. Сегодня ночью осадки еще вероятны. Затем ожидается прекращение осадков с ростом атмосферного давления, уменьшение скорости ветра и понижение температуры. В ночные часы будет морозно, до
В субботу
Днем в воскресенье,
В понедельник
Сегодня НГС попытался разобраться, когда же в Новосибирске наконец наступит настоящая весна и плюсовые температуры.