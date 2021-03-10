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«Окажемся в холодной арктической массе»: в Новосибирске снова похолодает до -20 градусов

На этой неделе ожидается температура ниже климатической нормы

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Самый теплый день на этой неделе выпадет на <nobr class="_">11 марта</nobr>, затем в Новосибирск придет похолодание

Самый теплый день на этой неделе выпадет на 11 марта, затем в Новосибирск придет похолодание

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В Новосибирск придет резкое похолодание до -20 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. Сначала потеплеет, а потом, 13 и 14 марта, столбик термометра опустится до 8–10 градусов ниже нормы.

— Сейчас мы ждем существенное ослабление морозов с выходом южных волновых возмущений в южной части циклона. Сам циклон идет через западные районы области. Новосибирск будет находиться часть периода в теплом секторе, в частности завтра, 11 марта. Ветер будет порывистый, с мокрым снегом. Затем в тыловой части циклона начнется похолодание. 12 марта днем начнется похолодание. 13 и 14 марта мы окажемся в холодной арктической воздушной массе — будет морозная погода, ветер стихнет, осадки прекратятся. После 15 марта, возможно, будет немного теплее. Но до конца декады тепла пока не предвидится, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

11 марта в Новосибирске облачно с прояснением, ночью и днем небольшой снег, мокрый снег. Местами гололедные явления, метель. Ночные температуры -6... -8 градусов. Днем 0... -2 градуса. Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

12 марта в городе ночью и днем небольшой снег. Местами метель. Температура ночью и днем -6... -8 градусов с понижением в течение дня до -11... -13 градусов. Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

13 марта в Новосибирске ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью похолодание до -18... -20 градусов. Днем -12... -14 градусов. Ветер западный, ночью 8–13 м/с, днем 4–9 м/с.

С 8 марта началась Масленая неделя — в этом году она продлится до 14 марта. В мэрии Новосибирска рассказали, как будет проходить Масленица-2021.

НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.

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Новосибирскпрогноз погодывесна
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