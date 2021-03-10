«Окажемся в холодной арктической массе»: в Новосибирске снова похолодает до -20 градусов

В Новосибирск придет резкое похолодание до -20 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. Сначала потеплеет, а потом,
— Сейчас мы ждем существенное ослабление морозов с выходом южных волновых возмущений в южной части циклона. Сам циклон идет через западные районы области. Новосибирск будет находиться часть периода в теплом секторе, в частности завтра,
11 марта в Новосибирске облачно с прояснением, ночью и днем небольшой снег, мокрый снег. Местами гололедные явления, метель. Ночные температуры
12 марта в городе ночью и днем небольшой снег. Местами метель. Температура ночью и днем
13 марта в Новосибирске ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью похолодание до
С 8 марта началась Масленая неделя — в этом году она продлится до
НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.