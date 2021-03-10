«Окажемся в холодной арктической массе»: в Новосибирске снова похолодает до -20 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. Сначала потеплеет, а потом, 13 и 14 марта , столбик термометра опустится до 8–10 градусов ниже нормы.



— Сейчас мы ждем существенное ослабление морозов с выходом южных волновых возмущений в южной части циклона. Сам циклон идет через западные районы области. Новосибирск будет находиться часть периода в теплом секторе, в частности завтра, 11 марта . Ветер будет порывистый, с мокрым снегом. Затем в тыловой части циклона начнется похолодание. 12 марта днем начнется похолодание. 13 и 14 марта мы окажемся в холодной арктической воздушной массе — будет морозная погода, ветер стихнет, осадки прекратятся. После 15 марта , возможно, будет немного теплее. Но до конца декады тепла пока не предвидится, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.