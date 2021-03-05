Как в Новосибирске пройдет Масленица-2021 и будут ли городские гулянья — план от мэрии

В мэрии Новосибирска рассказали, как будет проходить Масленица-2021 . Праздник в этом году пройдет с 8 по 14 марта .



— На основании постановления губернатора на территории города Новосибирска приостановлено проведение массовых мероприятий с участием граждан в целях противодействия распространению COVID-19. В данной связи масленичные гулянья на территории парков культуры и отдыха города Новосибирска не запланированы, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году на празднование Масленицы в домах и дворцах культуры будут проходить концертные программы.