Как в Новосибирске пройдет Масленица-2021 и будут ли городские гулянья — план от мэрии

В Новосибирске в 2021 году Масленица пройдет частично в онлайн-формате
В мэрии Новосибирска рассказали, как будет проходить
— На основании постановления губернатора на территории города Новосибирска приостановлено проведение массовых мероприятий с участием граждан в целях противодействия распространению COVID-19. В данной связи масленичные гулянья на территории парков культуры и отдыха города Новосибирска не запланированы, — сообщили в пресс-службе мэрии.
В этом году на празднование Масленицы в домах и дворцах культуры будут проходить концертные программы.
На правом берегу горожан приглашают прийти на праздничные концерты в Дом культуры
На левом берегу состоится театрализованный концерт «Мы на Масленку гуляли» во Дворце культуры «Сибтекстильмаш». Мероприятие состоится
В Академгородке также запланированы мероприятия, посвященные Масленице.
Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате. С 8 по
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