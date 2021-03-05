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Как в Новосибирске пройдет Масленица-2021 и будут ли городские гулянья — план от мэрии

В некоторых ДК пройдут праздничные концерты

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Масленая неделя в этом году пройдет с 8 по <nobr class="_">14 марта</nobr>

Масленая неделя в этом году пройдет с 8 по 14 марта

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В Новосибирске в 2021 году Масленица пройдет частично в онлайн-формате

В мэрии Новосибирска рассказали, как будет проходить Масленица-2021. Праздник в этом году пройдет с 8 по 14 марта.

— На основании постановления губернатора на территории города Новосибирска приостановлено проведение массовых мероприятий с участием граждан в целях противодействия распространению COVID-19. В данной связи масленичные гулянья на территории парков культуры и отдыха города Новосибирска не запланированы, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году на празднование Масленицы в домах и дворцах культуры будут проходить концертные программы.

На правом берегу горожан приглашают прийти на праздничные концерты в Дом культуры им. Горького. 13 марта в полдень здесь пройдет праздничный концерт под названием «Масленица». А 14 марта в группе Парка «Сосновый бор» будет транслироваться онлайн-программа, посвященная Масленице. В программе онлайн-выступления творческих коллективов и онлайн-задания. В этот же день, 14 марта, в 15:00 здесь организуют концерт Новосибирского городского духового оркестра.

На левом берегу состоится театрализованный концерт «Мы на Масленку гуляли» во Дворце культуры «Сибтекстильмаш». Мероприятие состоится 14 марта в 14:00.

В Академгородке также запланированы мероприятия, посвященные Масленице. 14 марта в полдень в Доме культуры «Академия» проведут театрализованную программу «Масленичные потехи».

Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате. С 8 по 14 марта в социальных сетях Дома культуры «Точмашевец» пройдет масленичный марафон #ОнлайнБлин. 14 и 15 марта в соцсетях Парка «Бугринская роща» будет организован творческий онлайн-конкурс «Яркая Масленица». Онлайн-викторина для подписчиков инстаграма Заельцовского Парка пройдет 14 марта ровно в 14:00 часов. В этот же день в 17:00 в этом же инстаграме пройдет игровая программа.

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МасленицаНовосибирскмассовые мероприятия
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