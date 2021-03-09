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Снова похолодает или останется тепло? Прогноз погоды на ближайшие дни

Изучаем, что наобещали синоптики и крупные метеорологические центры

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К концу недели в Новосибирск придет похолодание

К концу недели в Новосибирск придет похолодание

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К концу недели в Новосибирске снова похолодание до -20 градусов

Первый день короткой рабочей недели начался ясно и солнечно. Сохранится ли теплая погода в Новосибирске на этой неделе? Или ей на смену придет похолодание (в Сибири всё возможно)? Мы сравнили прогнозы разных сервисов, чтобы найти истину.

По данным синоптиков, сегодня, 9 марта, в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха -9... -11 градусов. На дорогах гололедица.

Финская метеорологическая компания Foreca заслужила репутацию одной из самых точных и достоверных служб. По прогнозам Foreca, самым теплым днем недели станет 11 марта — воздух прогреется до +1 градуса. Ночные температуры опустятся практически до -15 градусов.

Самый теплый день будет в этот четверг, после этого столбик термометра опустится до <nobr class="_">-20 градусов</nobr>

Самый теплый день будет в этот четверг, после этого столбик термометра опустится до -20 градусов

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По данным портала «Погода Mail.ru», в ближайшие дни в городе установится облачная погода. В четверг вместе с небольшим потеплением до -3 градусов в город придут снегопады.

В конце недели нас ждет похолодание

В конце недели нас ждет похолодание

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На сайте американского кабельного телеканала The weather channel можно узнать прогноз погоды в любой точке мира. По их прогнозам, 10 и 11 марта мартовский воздух прогреется до -2 градусов. А после этого к концу недели столбик термометра в ночные часы опустится до -21 градуса.

Согласно этому сайту, в Новосибирске установится облачная погода

Согласно этому сайту, в Новосибирске установится облачная погода

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С 8 марта началась Масленая неделя — в этом году она продлится до 14 марта. В мэрии Новосибирска рассказали, как будет проходить Масленица-2021.

НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.

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Новосибирскпрогноз погодывесна
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