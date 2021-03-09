Снова похолодает или останется тепло? Прогноз погоды на ближайшие дни

Первый день короткой рабочей недели начался ясно и солнечно. Сохранится ли теплая погода в Новосибирске на этой неделе? Или ей на смену придет похолодание (в Сибири всё возможно)? Мы сравнили прогнозы разных сервисов, чтобы найти истину.

По данным синоптиков, сегодня, 9 марта , в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5–10 м/с . Температура воздуха -9... -11 градусов. На дорогах гололедица.