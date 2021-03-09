Снова похолодает или останется тепло? Прогноз погоды на ближайшие дни

К концу недели в Новосибирске снова похолодание до -20 градусов
Первый день короткой рабочей недели начался ясно и солнечно. Сохранится ли теплая погода в Новосибирске на этой неделе? Или ей на смену придет похолодание (в Сибири всё возможно)? Мы сравнили прогнозы разных сервисов, чтобы найти истину.
По данным синоптиков, сегодня,
Финская метеорологическая компания Foreca заслужила репутацию одной из самых точных и достоверных служб. По прогнозам Foreca, самым теплым днем недели станет
По данным портала «Погода Mail.ru», в ближайшие дни в городе установится облачная погода. В четверг вместе с небольшим потеплением до
На сайте американского кабельного телеканала The weather channel можно узнать прогноз погоды в любой точке мира. По их прогнозам,
С 8 марта началась Масленая неделя — в этом году она продлится до
НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.