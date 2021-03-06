Плохая видимость на трассах и разрушение зданий. Показываем последствия метели в Новосибирске

На Новосибирск обрушилась метель
Сегодня, 6 марта, в Новосибирской области наблюдается сильная метель. Сила ветра достигает
На кадрах, опубликованных службой «АСТ-54», видно, что на дороге до Ленинска-Кузнецкого замело полосу, а на одном из новосибирских домов начал отсоединяться кусок стены.
До завтрашнего утра в регионе ожидается усиление ветра до
— Организации, обслуживающие федеральные трассы, переведены на усиленный режим работы. Водители, в условиях бокового ветра и пониженной видимости будьте предельно внимательны, соблюдайте безопасную дистанцию, не препятствуйте работе дорожной техники, — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».
Накануне об ухудшении погоды предупредили в МЧС. Также НГС поговорил с синоптиками и выяснил, какой будет погода на выходных и в начале недели — читайте об этом в прогнозе.