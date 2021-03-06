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Плохая видимость на трассах и разрушение зданий. Показываем последствия метели в Новосибирске

Всю субботу в городе был сильный ветер

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Из-за ветра проблемы возникли на областных трассах и в городе

Из-за ветра проблемы возникли на областных трассах и в городе

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На Новосибирск обрушилась метель

Сегодня, 6 марта, в Новосибирской области наблюдается сильная метель. Сила ветра достигает 7–12 м/с с порывами до 17 м/с в городе и до 20 м/с — в области. Показываем, к чему это привело.

На кадрах, опубликованных службой «АСТ-54», видно, что на дороге до Ленинска-Кузнецкого замело полосу, а на одном из новосибирских домов начал отсоединяться кусок стены.

До завтрашнего утра в регионе ожидается усиление ветра до 22 м/с, местами осадки в виде снега и мокрого снега.

— Организации, обслуживающие федеральные трассы, переведены на усиленный режим работы. Водители, в условиях бокового ветра и пониженной видимости будьте предельно внимательны, соблюдайте безопасную дистанцию, не препятствуйте работе дорожной техники, — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».

Накануне об ухудшении погоды предупредили в МЧС. Также НГС поговорил с синоптиками и выяснил, какой будет погода на выходных и в начале недели — читайте об этом в прогнозе.

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