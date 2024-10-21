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Спорт «С нетерпением ждем сезона»: более 40 катков заработают в Новосибирске — один из них появится в парке

«С нетерпением ждем сезона»: более 40 катков заработают в Новосибирске — один из них появится в парке

Площадки уже начали готовить

972
30 комментариев

Адресов катков и проката коньков еще не опубликованы

В Новосибирске заработают 44 ледовые площадки. Об этом сообщили в группе муниципального автономного учреждения «Стадион» во «ВКонтакте». В ней перечислили несколько мест, где горожане смогут покататься на коньках.

— Катки откроются в Центральном парке, Нарымском сквере и стадионе «Чкаловец». Там же будут работать теплые раздевалки и прокат коньков, — сказано в сообщении.

В «Стадионе» уточнили, что на весь зимний сезон в городе запланирована «обширная развлекательная программа» с музыкальными и спортивными событиями. По данным специалистов, новосибирцы также смогут бесплатно кататься на коньках во дворовых хоккейных коробках.

— Мы, как и вы, с нетерпением ждем зимнего сезона и уже готовим площадки для любителей ледовых видов спорта, — сообщили в учреждении.

Адресов катков и проката коньков еще не опубликованы, но в МАУ «Стадион» пообещали разместить информацию позднее. НГС обратился в пресс-центр мэрии с целью узнать, когда в городе заработают первые ледовые площадки.

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Недавно в Новосибирске назвали точные даты и участок перекрытия улицы Ленина. Ограничения введут с 10 ноября 2024-го по 10 февраля 2025 года.

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Комментарии
30
МАРГО
1 час
Лапки мёрзнут в коньках, поэтому долго не покатаешься. А вообще, фигурное катание - самый красивый вид спорта. Особенно, парное катание. Там, как в жизни, нужно доверять партнёру полностью и с закрытыми глазами. Иначе беда...
Grape Reflection 🍇
1 час
Всех россиян опять прокатят
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