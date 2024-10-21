«С нетерпением ждем сезона»: более 40 катков заработают в Новосибирске — один из них появится в парке

В Новосибирске заработают 44 ледовые площадки. Об этом сообщили в группе муниципального автономного учреждения «Стадион» во «ВКонтакте». В ней перечислили несколько мест, где горожане смогут покататься на коньках.
— Катки откроются в Центральном парке, Нарымском сквере и стадионе «Чкаловец». Там же будут работать теплые раздевалки и прокат коньков, — сказано в сообщении.
В «Стадионе» уточнили, что на весь зимний сезон в городе запланирована «обширная развлекательная программа» с музыкальными и спортивными событиями. По данным специалистов, новосибирцы также смогут бесплатно кататься на коньках во дворовых хоккейных коробках.
— Мы, как и вы, с нетерпением ждем зимнего сезона и уже готовим площадки для любителей ледовых видов спорта, — сообщили в учреждении.
Адресов катков и проката коньков еще не опубликованы, но в МАУ «Стадион» пообещали разместить информацию позднее. НГС обратился в пресс-центр мэрии с целью узнать, когда в городе заработают первые ледовые площадки.
Недавно в Новосибирске назвали точные даты и участок перекрытия улицы Ленина. Ограничения введут с 10 ноября 2024-го по 10 февраля 2025 года.