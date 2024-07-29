Чемпион из пятиэтажки: 15-летний темнокожий Новосибирец с тренером-самоучкой покоряют мир настольного тенниса, играя особым хватом

Криспин Иван Адинду в 13 лет стал первым в истории сибиряком на пьедестале первенства России по настольному теннису Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Скромный паренек с экзотической внешностью совершил настоящий прорыв для новосибирского настольного тенниса — 15-летний Криспин Иван Адинду три года назад стал первым в истории представителем региона, кому удалось занять призовое третье место на чемпионате страны. Такого не добивались даже взрослые профессиональные спортсмены. В июне 2024 года Криспин стал серебряным призером международного турнира «Дети Азии» и вновь поразил спортивное сообщество Новосибирска. При этом Криспин тренируется в обычном молодежном центре на первом этаже пятиэтажки под руководством Владимира Власова, который и сам, по сути, самоучка. Владимир Иванович осваивал настольный теннис в советское время, когда ракетки были дефицитом. Поэтому играл со сверстниками книжками. Мы поговорили с парнем и его наставником о секретах мастерства, увлечениях и мечтах.

Криспин Иван Адинду — обычный сибирский подросток с классическими интересами для этого возраста, разве что имя и внешность у него не сибирские: отец парня эфиоп, отсюда курчавые волосы и темная кожа. С семьей мужчина не живет, воспитывает сына мама Елена. Есть у юноши особое увлечение, которое он сумел развить в настоящее достижение. С 8 лет Криспин занимается настольным теннисом. Все начиналось как хобби: динамичная игра привлекала подвижного ребенка, он умел фокусироваться на движении мяча и направлять его туда, куда нужно. Занимается он не в спортивной секции под руководством профессионалов, а в обычном молодежном центре на первом этаже пятиэтажного дома.



— В детстве немного занимался каратэ, шахматами, о спортивной карьере никогда не думал. На первой тренировке по теннису так же, как и все, не понимал даже, как ракетку держать. Сначала пропускал часто тренировки, но, когда начал на соревнования ездить, понял, что хочу быть первым везде и решил серьезно заниматься. После первых побед на городских соревнованиях понял, что могу составлять конкуренцию, — рассказывает Криспин.

Юный теннисист обладает, возможно, самым сильным ударом в Новосибирске Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.ru

— Криспин с детства был усидчивый, и в то же время любил кататься на роликах и велосипеде, заниматься на турниках. Но постоянно спортом не занимался. Пробовал заниматься шахматами, но не хватало динамики. Настольный теннис — это первое по-настоящему серьезное увлечение. Ему не интересно просто сидеть. Настольный теннис даёт возможность и двигаться, и думать одновременно. Сын очень целеустремлённый и если что-то сложно дается, он прикладывает все усилия и добивается своего, — рассказывает мама Криспина Елена.



Владимир Власов — теннисист-самоучка. Тренер сумел разглядеть потенциал Криспина и привел его к медалям крупных профессиональных турниров Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Наставник Криспина в молодежном центе «Зодиак» — Владимир Иванович Власов, теннисист-любитель. Он сам начинал играть еще в детстве, тогда инвентаря не было. И за стол соперники вставали с книжками в руках вместо ракеток.



— В соседнем дворе построили стол, и мы, мальчишки, побежали. Ракеток не было. Какими-то деревяшками играли, даже учебниками играли. И кто-то сказал, что самый сильный удар у «перьевиков» («Перьевой хват» — особый способ держать ракетку в руках — Прим. ред.). Я решил, что у меня будет самый сильный удар. Стал тренироваться, в клуб ходить, у меня был самый сильный удар в городе. Но когда мой ученик стал тренироваться, у него был самый слабый удар в городе. И я чуть не плакал на каждом занятии. Год за годом проходил, но все еще слабовато было. Наконец Криспин вырос и теперь у него очень мощный удар, пожалуй, самый сильный в городе, — рассказывает тренер Владимир Власов.



Несмотря на то, что сам не является профессиональным тренером, Владимир Иванович смог разглядеть потенциал и талант юного Криспина Адинду. Научил особому «перьевому хвату». Такая техника дает смуглому сибиряку преимущество перед соперниками — играть так могут не многие. На первых порах теннис для Криспина был обычным увлечением. Пока играл на детском уровне особо ничего не получалось. К большому спортивному успеху они с тренером шли постепенно. Сначала играли на небольших турнирах, а когда появились первые результаты, пошли дальше.

В начале своего спортивного пути Криспин Адинду не думал, что добьется серьезного успеха Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Первенство России, получается, три года назад было. Я когда туда только приехал, сразу подумал, что никого не смогу обыграть, потому что там все сильно играли для меня на тот момент. Но в процессе соревнований я понял, что и там могу занять призовое место. И был очень заряженный, поэтому занял третье. В июне этого года завоевал «серебро» на международных спортивных играх «Дети Азии», где участвовали спортсмены из 14 стран. Мы играли пара на пару и проиграли только одну игру соперникам из Москвы, сильнейшим на этих соревнованиях, — делится юный теннисист.



История успеха Криспина необычна и условиями тренировок. Небольшая комната 4 на 8 метров. Стандартное пространство для настольного тенниса примерно в два раза больше. Открытым остается вопрос финансирования. Молодежный центр, в котором тренируется Криспин под наставничеством Владимира Власова, не входит в систему регионального спорта, по сути — это направление дополнительного образования и бюджетных средств на подготовку и участие в турнирах здесь не предусмотрено. Более того, на профессиональных турнирах, где Криспин занимает призовые места, ему не положены даже выплаты стандартных премиальных за медали.



Мама юного теннисиста Елена говорит, что сначала не думала о каком-либо спортивном успехе сына. Считала, что это обычное хобби: хорошо, что чем-то занимается, а не пропадает на улице. Когда узнала, что Криспин начал показывать впечатляющие результаты, удивилась.



— Конечно, сейчас я горжусь сыном, для меня очень важно, что он нашел себя в этом виде спорта и не просто увлекся, а действительно добивается побед. В спорте я не очень много понимаю, но, когда речь идет о всероссийских или международных турнирах, где он занимает места, тут очевидно, что это все не случайные победы. Это талант Криспина и работа тренера, — делится Елена.

Серебряная медаль международных спортивных игр «Дети Азии» — самая важная награда Криспина на сегодня Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Тренер Владимир Иванович рассказывает об особом подходе, который применяет в тренировках. Сейчас и возраст такой, что спортсмена легко «сломать», отбить интерес к спорту. Поэтому нужно быть гибким, чутким, но при этом сохранять определенную долю жесткости. В воспитательных целях. Однако, как наставник Владимир Власов вкладывается не только в спортивный рост подопечного.



— Большое внимание мы уделяем образованию. Настольный теннис, спорт, он повышает в целом интеллект. Я уже чувствую, что повышает и в учебе. Но и учебный интеллект тоже повышает интеллект в спорте. Я вот недавно тоже ощутил, что это есть. Мы должны развиваться во всех направлениях: и учеба, и настольный теннис. Кроме того, без здоровья человек ничего не добьется. То есть у нас на первом месте не результат, а здоровье, — рассказывает Владимир Иванович.



Еще после первого триумфа на первенстве России в 2021 году Криспина заметили представители спортивных школ, ему стали поступать приглашения, в том числе и из других регионов. Обещали помощь с проживанием и стипендию. Криспин отказался и продолжает тренироваться под руководством своего первого и единственного наставника.

Свою жизнь темнокожий сибиряк связывать со спортом не планирует, но теннис навсегда останется для души Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Свою жизнь Криспин Адинду не планирует навсегда связать со спортом. В будущем мечтает стать программистом. Сейчас он окончил 8 класс, через год ОГЭ. Кстати, программу основного государственного экзамена паренек опробовал еще в 7 классе: чтобы проверить себя, решал задания по математике и выполнил их тогда на тройку. Текущие оценки у Криспина исключительно пятерки, а учится он дистанционно в омской школе. К будущей профессии начал готовится уже сейчас.



— Закончил недавно курс по программированию от Московского физико-технического института, «Код будущего» называется. Хочу стать программистом. С призовых откладываю деньги на компьютер. Уже 90 тысяч есть, планирую 150 накопить, купить компьютер и потом буду работать на нем. После ОГЭ планирую идти в 10−11 классы, а потом поступать в НГТУ, — делится планами Криспин.

Владимир Иванович вкладывает в Криспина не только спортивное мастерство, но и интерес к учебе и саморазвитию Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Теннис бросать Криспин Адинду не собирается. Сейчас он тренируется вместе с чемпионом Новосибирской области, набирается опыта и еще планирует побороться за призы престижных турниров. Правда признает свой спортивный дар не охотно.



— Я вообще не уверен, что у меня есть талант. Я просто ходил на тренировки. Когда начал стабильно ходить, тогда и начал расти. То есть здесь главное не талант, а стабильность, и Владимир Иванович просто как бы довел меня до такого высоко уровня, — скромничает спортсмен.



Необычный тандем тренера и его ученика делает ставку не на спорт, где парень показывает впечатляющие результаты, а скорее на поиск места в жизни для сибирского паренька с экзотической внешностью и незаурядным талантом.



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