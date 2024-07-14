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Спорт Сотни новосибирцев пришли проститься с легендарным хоккеистом Андреем Тарасенко

Сотни новосибирцев пришли проститься с легендарным хоккеистом Андреем Тарасенко

Он ушёл из жизни 11 июля

1 037
6 комментариев
На входе в ЛДС собралась длинная очередь

14 июля в Новосибирске началась церемония прощания с хоккеистом и тренером Андреем Тарасенко. Она проходит в ЛДС «Сибирь».

По наблюдениям корреспондента НГС, на церемонии собралось несколько сотен новосибирцев. На место пришли мужчины, женщины, дети и пожилые люди. Они приносят цветы и венки.

Андрей Тарасенко оставил свой след в памяти болельщиков «Сибири»

Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля. Он известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебряного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 и 2024 годов. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.

После смерти Андрея Тарасенко новосибирцы несут цветы к памятнику хоккеиста у ЛДС на «Богдашке». Мы также собрали мнения жителей города о легендарном тренере.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Андрея Тарасенко.

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Андрей Тарасенко ХК Сибирь Хоккей ЛДС Сибирь
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Комментарии
7
Гость
14 июля 2024, 14:44
Спасибо!
Гость
14 июля 2024, 14:41
Кто все эти люди и покойный? Наверное они что-то знают?
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