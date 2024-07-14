Сотни новосибирцев пришли проститься с легендарным хоккеистом Андреем Тарасенко

14 июля в Новосибирске началась церемония прощания с хоккеистом и тренером Андреем Тарасенко. Она проходит в ЛДС «Сибирь».
По наблюдениям корреспондента НГС, на церемонии собралось несколько сотен новосибирцев. На место пришли мужчины, женщины, дети и пожилые люди. Они приносят цветы и венки.
Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля. Он известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебряного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 и 2024 годов. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.
После смерти Андрея Тарасенко новосибирцы несут цветы к памятнику хоккеиста у ЛДС на «Богдашке». Мы также собрали мнения жителей города о легендарном тренере.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Андрея Тарасенко.