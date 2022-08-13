Пока ты в кроватке: утром в субботу на набережной собрались 200 новосибирцев. Зачем?
Сегодня в городе празднуют День физкультурника
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Утром в субботу, 13 августа, на Михайловской набережной собралось около 200 человек. Активные и позитивные жители Новосибирска решили отринуть леность субботнего утра и отметить День физкультурника. Вместе с мэром города они надели спортивную форму и соревновались в прыжках на скакалке, фитнесе и армрестлинге. Фотограф НГС побывал на мероприятии — смотрим, как это было.
Новосибирцы нередко устраивают массовые спортивные активности в городе. Например, зимой могут облиться ледяной водой на площади Ленина или заняться йогой в Первомайском сквере.