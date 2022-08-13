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Фоторепортаж

Пока ты в кроватке: утром в субботу на набережной собрались 200 новосибирцев. Зачем?

Сегодня в городе празднуют День физкультурника

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Среди активностей был фестиваль фитнес-клубов

Среди активностей был фестиваль фитнес-клубов

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Утром в субботу, 13 августа, на Михайловской набережной собралось около 200 человек. Активные и позитивные жители Новосибирска решили отринуть леность субботнего утра и отметить День физкультурника. Вместе с мэром города они надели спортивную форму и соревновались в прыжках на скакалке, фитнесе и армрестлинге. Фотограф НГС побывал на мероприятии — смотрим, как это было.

Со сцены выступил мэр города Анатолий Локоть

Со сцены выступил мэр города Анатолий Локоть

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Его слушали приглашенные гости и обычные новосибирцы. На мероприятие позвали победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр и воспитанников спортклубов области

Его слушали приглашенные гости и обычные новосибирцы. На мероприятие позвали победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр и воспитанников спортклубов области

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Можно было попробовать сдать нормы ГТО

Можно было попробовать сдать нормы ГТО

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Побить грушу

Побить грушу

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Выполнить рывок гири

Выполнить рывок гири

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Поиграть в хоккей с мячом

Поиграть в хоккей с мячом

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Попробовать силы в армрестлинге

Попробовать силы в армрестлинге

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... И в прыжках через канат

... И в прыжках через канат

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Те, кто не готов к физической активности, могли просто посмотреть

Те, кто не готов к физической активности, могли просто посмотреть

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Новосибирцы нередко устраивают массовые спортивные активности в городе. Например, зимой могут облиться ледяной водой на площади Ленина или заняться йогой в Первомайском сквере.

МэрПраздникФизкультура
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