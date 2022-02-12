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Российские лыжницы взяли первое за 16 лет золото в эстафете

Наша команда до последнего сражалась за победу со сборной Германии

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Первая секунда после финиша на эстафете

Первая секунда после финиша на эстафете

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Лыжная сборная ОКР завоевала золото в женской эстафете 4 х 5 км. В составе нашей команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Первые два этапа эстафеты лыжницы прошли классическим стилем, а третий и четвертый — свободным. На первом этапе Юлия Ступак взяла лидерство в гонке, однако на втором и третьем этапах эстафеты первую позицию держали немки. На заключительном этапе за 1,5 километра до финиша Вероника Степанова вырвалась вперед и принесла сборной третье пекинское золото.

На втором месте — сборная Германии (отставание 18 секунд), бронза — у Швеции.

Благодаря золоту лыжниц сборная России поднялась на седьмое место в командном зачете Олимпийских игр — 2022.

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12 февраля национальная команда поборется за медали в прыжках с трамплина, биатлоне у мужчин и скелетоне, а вечером увидим последний групповой матч мужской сборной по хоккею. Расписание соревнований смотрите по ссылке.

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