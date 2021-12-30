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Чемпионат мира по хоккею — 2022 отменили из-за коронавируса. Что будет с МЧМ-2023 в Новосибирске?

Решение было принято после положительного теста на ковид у российского хоккеиста

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К МЧМ-2023 строят Ледовый дворец в Новосибирске

К МЧМ-2023 строят Ледовый дворец в Новосибирске

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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года в Канаде отменили из-за вспышки коронавируса среди команд. Повлияет ли это решение на сроки МЧМ-2023 в Новосибирске? НГС спросил об это представителей власти региона.

— Решение было принято после положительного заключения по делу игрока сборной России, что привело бы к техническому проигрышу в матче Россия — Словакия, намеченном на 29 декабря. Игра является третьей, отмененной из-за положительных случаев, после Швейцарии — США и Финляндии — Чехии, — сообщила Международная федерация хоккея (IIHF) в среду, 29 декабря.

Как рассказал Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства, отмена чемпионата мира по хоккею в Канаде никак не повлияет на чемпионат в Новосибирске.

— Пока каких-то новых вводных по нашему чемпионату не было. Продолжаем подготовку в полном объеме, — сообщил Сергей Нешумов.

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сказал, что организаторы готовы к любому исходу событий.

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— Какая будет ситуация — время покажет, сейчас вам никто не скажет. Мы готовы ко всему. У нас сегодня все команды мастеров проводят матчи чемпионата России, и заполняемость залов — 70%. За последние два года нас жизнь подготовила к любой ситуации, — рассказал министр спорта.

На прошлой неделе в Театральном сквере перед НОВАТом торжественно запустили часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года.

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