Чемпионат мира по хоккею — 2022 отменили из-за коронавируса. Что будет с МЧМ-2023 в Новосибирске?

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года в Канаде отменили из-за вспышки коронавируса среди команд. Повлияет ли это решение на сроки МЧМ-2023 в Новосибирске? НГС спросил об это представителей власти региона.

— Решение было принято после положительного заключения по делу игрока сборной России, что привело бы к техническому проигрышу в матче Россия — Словакия, намеченном на 29 декабря. Игра является третьей, отмененной из-за положительных случаев, после Швейцарии — США и Финляндии — Чехии, — сообщила Международная федерация хоккея (IIHF) в среду, 29 декабря.