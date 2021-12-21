Хоккеисты «Сибири» обыграли «Локомотив» из Ярославля — решающую шайбу забили в овертайме

Вечером во вторник, 21 декабря, в Новосибирске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. ХК «Сибирь» провел матч с «Локомотивом» из Ярославля.
Весь первый период ни одной из команд не удалось забросить шайбу. Однако во втором периоде ярославские хоккеисты сумели обернуть ситуацию в свою пользу. Автором первой шайбы в игре стал нападающий «Локомотива» Егор Коршков.
Забить ответную шайбу сибиряку смогли лишь в третьем периоде. Счет игры на 55-й минуте сравнял нападающий ХК «Сибирь» Валентин Пьянов. Таким образом, судьбу матча предстояло решить в овертайме.
На 63-й минуте защитник ХК «Сибирь» Максим Кудако забил вторую шайбу. Игра окончилась со счетом 2:1 в пользу сибиряков.
12 декабря ХК «Сибирь» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар». Тогда исход матча также решил овертайм.