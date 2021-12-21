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Хоккеисты «Сибири» обыграли «Локомотив» из Ярославля — решающую шайбу забили в овертайме

Игра завершилась со счетом 2:1

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Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

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Вечером во вторник, 21 декабря, в Новосибирске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. ХК «Сибирь» провел матч с «Локомотивом» из Ярославля.

За игру «Сибирь» заработала всего одно удаление

За игру «Сибирь» заработала всего одно удаление

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А вот ХК «Локомотив» заработал три удаления

А вот ХК «Локомотив» заработал три удаления

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Весь первый период ни одной из команд не удалось забросить шайбу. Однако во втором периоде ярославские хоккеисты сумели обернуть ситуацию в свою пользу. Автором первой шайбы в игре стал нападающий «Локомотива» Егор Коршков.

В начале игры хоккеисты из Ярославля вели

В начале игры хоккеисты из Ярославля вели

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Но затем сибиряки сравняли счет

Но затем сибиряки сравняли счет

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Забить ответную шайбу сибиряку смогли лишь в третьем периоде. Счет игры на 55-й минуте сравнял нападающий ХК «Сибирь» Валентин Пьянов. Таким образом, судьбу матча предстояло решить в овертайме.

Третий тайм закончился ничьей

Третий тайм закончился ничьей

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На 63-й минуте защитник ХК «Сибирь» Максим Кудако забил вторую шайбу. Игра окончилась со счетом 2:1 в пользу сибиряков.

В овертайме ХК «Сибирь» удалось вырвать победу

В овертайме ХК «Сибирь» удалось вырвать победу

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12 декабря ХК «Сибирь» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар». Тогда исход матча также решил овертайм.

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