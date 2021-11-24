Красивый новосибирский пловец Владимир Морозов женился в Лос-Анжелесе

Пловец из Новосибирской области, олимпийский призер 2012 года Владимир Морозов женился 22 ноября в Лос-Анжелесе. Об этом он сообщил в своем инстаграме. Заслуженный мастер спорта России и участник трех Олимпийских игр женился на своей девушке Евгении Булатовой.
У молодоженов прошла красивая свадьба на пляже. Евгения была одета в белое платье со шлейфом. Судя по описанию в инстаграме, Евгения занимается PR и кризисным менеджментом. Пара встречается уже долгое время.
Владимира Морозова называют звездой российского плавания, но живет он в Соединенных Штатах. Он родился в Кольцово 16 июня 1992 года. Он вырос в неполной семье. Родители развелись спустя год после его рождения.
Будущий спортсмен начал заниматься плаванием с 10 лет — сперва тренировался в детско-юношеской спортивной школе «Кольцовские надежды». Но в 14 лет его жизнь резко поменялась — мама вышла замуж за американца, и он вместе с ней переехал в Лос-Анджелес.
Свободное от тренировок и соревнований время он любит проводить на пляже, осваивая серфинг.
29-летний спортсмен представлял Новосибирскую область на Олимпийских играх в 2020 году. Олимпиада в Токио стала для него третьей. Прежде спортсмен завоевал бронзовую медаль в эстафете 4 × 100 м вольным стилем на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Пловец также принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.