Красивый новосибирский пловец Владимир Морозов женился в Лос-Анжелесе

Пловец из Новосибирской области, олимпийский призер 2012 года Владимир Морозов женился 22 ноября в Лос-Анжелесе. Об этом он сообщил в своем инстаграме. Заслуженный мастер спорта России и участник трех Олимпийских игр женился на своей девушке Евгении Булатовой.

У молодоженов прошла красивая свадьба на пляже. Евгения была одета в белое платье со шлейфом. Судя по описанию в инстаграме, Евгения занимается PR и кризисным менеджментом. Пара встречается уже долгое время.