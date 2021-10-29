Невероятно красиво: сибиряк снял парусники в Хорватии — посмотрите на завораживающие кадры

На соревнованиях парусников, которые проходили в Хорватии и Турции осенью этого года, побывал новосибирец Антон Уницын. Фотограф поделился красивыми снимками и рассказал, как проходили съемки.

— Съемки сложны как в техническом, так и в физическом плане. При сильном ветре лодки ходят со значительным креном, нужно не только удержаться на ногах, но и занять удачный ракурс, при этом не мешая команде вести гонку. Это достигается опытом и пониманием, что и в какой момент будет происходить. Так, успеваешь переместиться в ту часть лодки, где не будешь никому мешать, — рассказывает фотограф.