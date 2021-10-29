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Невероятно красиво: сибиряк снял парусники в Хорватии — посмотрите на завораживающие кадры

Антон Уницын показал, как в этом году проходят соревнования Union Regatta

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Регата — это гонки парусных спортивных судов

Регата — это гонки парусных спортивных судов

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Новосибирский фотограф показал впечатляющие фото с Union Regatta 2021

На соревнованиях парусников, которые проходили в Хорватии и Турции осенью этого года, побывал новосибирец Антон Уницын. Фотограф поделился красивыми снимками и рассказал, как проходили съемки.

— Съемки сложны как в техническом, так и в физическом плане. При сильном ветре лодки ходят со значительным креном, нужно не только удержаться на ногах, но и занять удачный ракурс, при этом не мешая команде вести гонку. Это достигается опытом и пониманием, что и в какой момент будет происходить. Так, успеваешь переместиться в ту часть лодки, где не будешь никому мешать, — рассказывает фотограф.

Антон Уницын снимает Union Regatta с 2016 года

Антон Уницын снимает Union Regatta с 2016 года

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Как рассказывает фотограф, его настолько затянул парусный спорт, что он сам начал участвовать в соревнованиях в роли матроса

Как рассказывает фотограф, его настолько затянул парусный спорт, что он сам начал участвовать в соревнованиях в роли матроса

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По словам Антона Уницына, в Хорватии в этом году был более спортивный вариант, а в Турции — нацеленный больше на отдых. Но гонки были в обеих странах

По словам Антона Уницына, в Хорватии в этом году был более спортивный вариант, а в Турции — нацеленный больше на отдых. Но гонки были в обеих странах

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Погода на соревнованиях была <nobr class="_">25–30</nobr> градусов тепла и практически ни единого облачка

Погода на соревнованиях была 25–30 градусов тепла и практически ни единого облачка

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В Хорватию съехались спортсмены со всего мира

В Хорватию съехались спортсмены со всего мира

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Часто для съемок используются рибы — небольшие маневренные лодки с мотором, на которых судьи перемещаются между точками гонки для контроля всех этапов. Съемка с них при ветре и хорошей волне — это всегда испытание

Часто для съемок используются рибы — небольшие маневренные лодки с мотором, на которых судьи перемещаются между точками гонки для контроля всех этапов. Съемка с них при ветре и хорошей волне — это всегда испытание

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Как рассказывает фотограф, с таких соревнований приезжаешь обычно весь мокрый с головы до пят. «Иногда случалось получать небольшие травмы, когда, увлекшись съемкой, пропускал высокую волну и не держался должным образом», — поделился Антон Уницын

Как рассказывает фотограф, с таких соревнований приезжаешь обычно весь мокрый с головы до пят. «Иногда случалось получать небольшие травмы, когда, увлекшись съемкой, пропускал высокую волну и не держался должным образом», — поделился Антон Уницын

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На этой неделе другой новосибирский фотограф опубликовал снимки лежбища атлантических моржей. Вадим Махоров провел несколько часов рядом с атлантическими моржами, чтобы снять их сиесту.

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парусниксоревнованияфотографии
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