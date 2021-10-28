Хоккеисты «Сибири» обыграли московское ЦСКА в домашнем матче — смотрите, как это было

ХК «Сибирь» победил московское ЦСКА со счетом 1:0
Сегодня, 28 октября, прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22. Хоккеисты «Сибири» провели домашний матч против московского ЦСКА. «Сибиряки» одержали победу со счетом 1:0.
Следующие матчи с участием новосибирцев пройдут уже в ноябре. 1 числа состоится встреча с финским ХК «Йокерит», 3 ноября — с казанским «АК Барс», 5 ноября — с китайским «Куньлунь РС».
Весной ХК «Сибирь» сменил главного тренера. Клуб не стал продлять контракт с Николаем Заварухиным и подписал контракт с Андреем Мартемьяновым.