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Хоккеисты «Сибири» обыграли московское ЦСКА в домашнем матче — смотрите, как это было

Это четвертая домашняя победа подряд

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Новосибирские хоккеисты одержали на своем льду четвертую победу подряд

Новосибирские хоккеисты одержали на своем льду четвертую победу подряд

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ХК «Сибирь» победил московское ЦСКА со счетом 1:0

Сегодня, 28 октября, прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22. Хоккеисты «Сибири» провели домашний матч против московского ЦСКА. «Сибиряки» одержали победу со счетом 1:0.

Это четвертая победа «снеговиков» подряд на своем льду

Это четвертая победа «снеговиков» подряд на своем льду

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Победную шайбу в третьем периоде на 49-й минуте забросил Никита Коротков с подачи Дмитрия Овчинникова

Победную шайбу в третьем периоде на 49-й минуте забросил Никита Коротков с подачи Дмитрия Овчинникова

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Встреча прошла на «Сибирь-Арене»

Встреча прошла на «Сибирь-Арене»

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Сейчас «Сибирь» с 21 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, ЦСКА с 29 очками — на пятой строчке Западной таблицы

Сейчас «Сибирь» с 21 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, ЦСКА с 29 очками — на пятой строчке Западной таблицы

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«Снеговики» провели 23 поединка в этом сезоне КХЛ

«Снеговики» провели 23 поединка в этом сезоне КХЛ

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С 12 по 18 октября «Сибирь» провела гостевую серию из четырех матчей. В каждой выездной встрече сибиряки остались без баллов. Подопечные Андрея Мартемьянова успели проиграть рижскому «Динамо» (1:4), «Йокериту» (3:4), «Авангарду» (3:4) и «Витязю» (2:5)

С 12 по 18 октября «Сибирь» провела гостевую серию из четырех матчей. В каждой выездной встрече сибиряки остались без баллов. Подопечные Андрея Мартемьянова успели проиграть рижскому «Динамо» (1:4), «Йокериту» (3:4), «Авангарду» (3:4) и «Витязю» (2:5)

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После череды гостевых проигрышей «Сибирь» провела четыре победные встречи — с «Динамо» Минск (3:2), «Трактор» (2:0), «Барыс» (4:3 Б) и «ЦСКА» Москва (1:0). Посмотрим, что будет дальше

После череды гостевых проигрышей «Сибирь» провела четыре победные встречи — с «Динамо» Минск (3:2), «Трактор» (2:0), «Барыс» (4:3 Б) и «ЦСКА» Москва (1:0). Посмотрим, что будет дальше

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Следующие матчи с участием новосибирцев пройдут уже в ноябре. 1 числа состоится встреча с финским ХК «Йокерит», 3 ноября — с казанским «АК Барс», 5 ноября — с китайским «Куньлунь РС».

Весной ХК «Сибирь» сменил главного тренера. Клуб не стал продлять контракт с Николаем Заварухиным и подписал контракт с Андреем Мартемьяновым.

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КХЛХК «Сибирь»ХК ЦСКА
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