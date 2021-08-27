Новосибирский фехтовальщик выиграл золотую медаль Паралимпиады

Сегодня новосибирский фехтовальщик Максим Шабуров стал чемпионом Паралимпийских игр в командном состязании. Это вторая медаль 25-летнего фехтовальщика — вчера он завоевал серебро в личном зачете. Медаль стала первой Паралимпийской наградой за всю историю новосибирского спорта.
Максим Шабуров боролся в одной команде с Артуром Юсуповым из Краснодарского края и Александром Кузюковым из Омской области.
В первом поединке спортсмены проиграли Китаю, затем победили Ирак и Италию. В полуфинале они встретились с командой из Великобритании. В финале россияне победили китайских спортсменов.
Месяцем ранее другая фехтовальщица из Новосибирска — София Позднякова — завоевала две золотые медали на Олимпиаде. Мы писали, какие спортсмены представляют Новосибирск в Токио.