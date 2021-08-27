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Новосибирский фехтовальщик выиграл золотую медаль Паралимпиады

Вчера он взял серебро

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25-летний фехтовальщик — обладатель двух медалей летней Паралимпиады в Токио

25-летний фехтовальщик — обладатель двух медалей летней Паралимпиады в Токио

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Сегодня новосибирский фехтовальщик Максим Шабуров стал чемпионом Паралимпийских игр в командном состязании. Это вторая медаль 25-летнего фехтовальщика — вчера он завоевал серебро в личном зачете. Медаль стала первой Паралимпийской наградой за всю историю новосибирского спорта.

Максим Шабуров боролся в одной команде с Артуром Юсуповым из Краснодарского края и Александром Кузюковым из Омской области.

В первом поединке спортсмены проиграли Китаю, затем победили Ирак и Италию. В полуфинале они встретились с командой из Великобритании. В финале россияне победили китайских спортсменов.

Месяцем ранее другая фехтовальщица из Новосибирска — София Позднякова — завоевала две золотые медали на Олимпиаде. Мы писали, какие спортсмены представляют Новосибирск в Токио.

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фехтованиеПаралимпиада в Токио
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