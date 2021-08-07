Борец Абдулрашид Садулаев завоевал 19-е золото для России в Токио

Борец Абдулрашид Садулаев взял золотую медаль в вольной борьбе. Его соперником был Кайл Снайдер из США — до сих пор он являлся олимпийским чемпионом в весовой категории до
В карьере Абдулрашида Садулаева это уже второе олимпийское золото, в 2016 году он выиграл все схватки на Играх в Рио.
В копилке сборной России 19 золотых медалей — несколько минут назад наши синхронистки заняли первое место в групповых соревнованиях. В общекомандном зачете мы находимся на пятом месте после Китая, США, Японии и Великобритании. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.