У синхронисток сборной России еще одно золото Олимпиады. Они не проигрывают уже 21 год

Российские синхронистки взяли золото на Олимпиаде в Токио. В составе сборной России выступали Влада Чигарева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. В произвольной программе девушки показали номер «Парад планет», который готовили еще к прошлому лету, но Игры из-за пандемии перенесли.
По итогам технической программы девушки были первыми, сегодня первое место досталось с результатом 98,800 балла. Общая сумма 196,0979 балла. Второе место у команды Китая, на третьем — сборная Украины.
Ранее на Олимпиаде в Токио Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали чемпионками в дуэтах. А сегодня Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой — такого титула нет ни у кого в мире. Начиная с Игр 2000 года в Сиднее российские спортсменки постоянно побеждают в соревнованиях дуэтов и групп.
Другая история произошла в художественной гимнастике: впервые с 1996 года Россия лишилась золота. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.