Российские синхронистки взяли золото на Олимпиаде в Токио. Они показали «Пауков»

Золото на Олимпийских играх в Токио принесли российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Они идеально выступили в финале дуэтов и заняли первое место с результатом 195,9 балла. Ромашина к тому же стала рекордсменкой по числу золотых медалей на Играх — шестикратной олимпийской чемпионкой.

Квалификация и техническая программа у синхронисток длились два дня, по итогу в финал попали 12 дуэтов. Наши девушки выступали последними с номером «Пауки», который успели показать в начале недели на произвольной программе. Второе место и серебро Олимпиады завоевали китаянки, бронзу — украинки. Разница с ближайшими соперницами у наших спортсменок в 3,5 балла.

