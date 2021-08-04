Российские синхронистки взяли золото на Олимпиаде в Токио. Они показали «Пауков»

Золото на Олимпийских играх в Токио принесли российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Они идеально выступили в финале дуэтов и заняли первое место с результатом 195,9 балла. Ромашина к тому же стала рекордсменкой по числу золотых медалей на Играх — шестикратной олимпийской чемпионкой.
Квалификация и техническая программа у синхронисток длились два дня, по итогу в финал попали 12 дуэтов. Наши девушки выступали последними с номером «Пауки», который успели показать в начале недели на произвольной программе. Второе место и серебро Олимпиады завоевали китаянки, бронзу — украинки. Разница с ближайшими соперницами у наших спортсменок в 3,5 балла.
Без неприятных сюрпризов эта Олимпиада для двух Светлан не осталась — на квалификации дуэту включили не ту музыку, а на технической программе запретили выходить в купальниках с медведями: Олимпийский комитет считал на костюмах связь с Россией, а из-за санкций антидопингового агентства прямое упоминание России на этих Играх запрещено. В итоге девушки вышли в купальниках с изображением балалаек и выступали под микс из «Калинки» и Little Big.
СЮЖЕТ
Благодаря синхронисткам Россия возвращается на пятое место в общем медальном зачете, откуда нас этим утром сместила Великобритания, выиграв золото в парусном спорте. Сейчас у сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. У Великобритании 18 серебряных и 15 бронзовых наград. Лидер Игр — по-прежнему Китай, у страны 32 золотых медалей. На втором месте США — 25 наград, на третьем — Япония. Олимпиада в Токио завершится в это воскресенье, 8 августа.