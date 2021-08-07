Олимпийская драма: Россия впервые с 1996 года осталась без золота в гимнастике

Настоящая драма случилась в финале художественной гимнастики: Россия впервые с 1996 года осталась без золота. Все ждали медалей от сестер-близняшек Дины и Арины Авериных, которые лидировали с первого дня соревнований. Но сегодня на протяжении всех испытаний (обруч, мяч, булавы) судьи ставили высокие баллы гимнастке из Израиля Линой Ашрам.
В последнем упражнении с лентой соперница ошиблась, но несмотря на это получила высокий балл. Догнать ее Дина Аверина, выполнившая программу чисто, не смогла. Несмотря на протесты от наших тренеров, у Дины Авериной серебряная медаль, у Линой Ашрам — золото. Бронза — у участницы из Беларуси Алины Горносько. Арина Аверина заняла четвертое место.
После объявления итоговых баллов спортсменка не смогла сдержать эмоций.
А вот как выступала наша спортсменка.
Дина и Арина Аверины — одни из самых титулованных гимнасток в мире: Дина — 13-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы, Арина — 4-кратная чемпионка мира и 9-кратная чемпионка Европы.