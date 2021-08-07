Самый нервный день Олимпиады: у России три золота и одно обидное поражение

В Токио завершился предпоследний день Олимпиады, для сборной России он стал очень нервным, но все-таки счастливым. Полдня мы переживали из-за обидного проигрыша в художественной гимнастике, а еще полдня радовались за золото синхронисток, борцов и легкоатлетов. Но обо всём по порядку.
С утра пораньше олимпийскую медаль принесли Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, у них серебро в пляжном волейболе. Дуэт уступил норвежцам, но смотрелся очень достойно.
— Конечно в первую очередь мы испытываем радость. Это цель, мечта, к которой мы шли. Да, сразу после матча на душе было очень плохо. Потому что мы не показали ту игру, которую могли, прокомментировал итоги Красильников.
Прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев, которые ранее принесли бронзу сборной в синхронных прыжках, сегодня боролись за индивидуальные награды. Спортсмены хорошо выполнили программу, но до пьедестала им не хватило: у Бондаря четвертое место, у Минибаева — пятое.
Даже самый равнодушный к гимнастике сегодня не остался без эмоций от олимпийского финала: россиянка Дина Аверина сенсационно проиграла израильтянке Линой Ашрам. Еще вчера Дина Аверина и ее сестра-близняшка Арина шли первыми в многоборье, но сегодня тактика у судей поменялась — максимальные баллы по ходу выступлений они отдавали сопернице из Израиля.
В последнем упражнении у Арины Авериной на ленте появился узелок, что приравнивается к ошибке, Линой Ашрам ленту выронила, а Дина Аверина выступила чисто, но все равно проиграла. Разница между первым и вторым местом — 0,015 балла.
— Моя совесть чиста, до сих пор верю, что выиграла, — прокомментировала соревнования Дина Аверина. — Прошла все четыре вида очень чисто, без потерь. Поэтому да, сегодня я победила. По ходу соревнований сравнивала оценки, которые могла получить при идеальном исполнении с теми, что получала. И было видно, что нас «придерживают».
Гаджимурад Рашидов принес сборной бронзу в вольной борьбе в категории до 65 кг. В решающем раунде он одолел венгра Измаила Мусукаева со счетом 5:0.
Первое золото этого дня завоевали российские синхронистки: в произвольной программе они представили номер «Парад планет», с которым одержали безоговорочную победу. В составе команды была Светлана Ромашина — теперь она семикратная олимпийская чемпионка, первая с таким титулом в мире.
Через несколько минут копилку сборной на еще одно золото пополнил борец вольного стиля Абдурашид Садуллаев. Его соперником был Кайл Снайдер из США, финальный поединок завершился со счетом 6:3. Кстати, в карьере Садуллаева это уже второе олимпийское золото: в 2016 году он выиграл все схватки на Играх в Рио.
У Марии Ласицкене счастливый день (как и у сборной России) — она взяла золото в прыжках в высоту. Со второй попытки спортсменка покорила высоту 2,04 метра и стала первой. На втором месте — Австралия, третье место — у Украины.
Вы только посмотрите на этот космический прыжок.
Под занавес дня у волейболистов случился валидольный матч за золото со сборной Франции. Два сета наши парни проигрывали, два выиграли, но в тай-брейке оказались чуть слабее соперника. Но все равно — олимпийские призеры Игр. Хоть и серебряные.
Российские волейболисты играли в финале Игр в четвертый раз: в 2000 году они взяли серебро, в 2004 и 2008-м — бронзу, в 2012-м — золото. На Играх 2016 года сборная России в матче за третье место проиграла американцам.
СЮЖЕТ
По итогам предпоследнего дня Олимпиады у сборной России 69 наград — 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронцы. В общекомандном зачете мы занимаем четвертое место. Завтра с утра нас ждут финалы в боксе, художественной гимнастике, велотреке, а уже в 14:00 по Москве пройдет закрытие Игр.