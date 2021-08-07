Самый нервный день Олимпиады: у России три золота и одно обидное поражение

В Токио завершился предпоследний день Олимпиады, для сборной России он стал очень нервным, но все-таки счастливым. Полдня мы переживали из-за обидного проигрыша в художественной гимнастике, а еще полдня радовались за золото синхронисток, борцов и легкоатлетов. Но обо всём по порядку.

С утра пораньше олимпийскую медаль принесли Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, у них серебро в пляжном волейболе. Дуэт уступил норвежцам, но смотрелся очень достойно.