Итоги 14-го дня Олимпиады: гимнастки и синхронистки сборной России, похоже, заберут всё золото и серебро

В Токио потихонечку завершаются Летние олимпийские игры — финалы будут идти в субботу и первую половину воскресенья. Но грустить не надо, наоборот — в эти дни мы увидим яркие соревнования в мужском и женском марафоне (где у России, увы, шансов никаких нет), синхронном плавании и художественной гимнастике (а вот тут нам есть что показать). Ну а пока рассказываем, чем запомнилась для России эта олимпийская пятница.
День начался с медали в боксе: Зенфира Магомедалиева проиграла в полуфинале, но завоевала для сборной почетную бронзу. Соперницей была китаянка Ли Цянь, судьи отдали ей единогласную победу — 5:0.
Медальный парад продолжился в боксе, но уже у мужчин. В финальном поединке в категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов уступил кубинцу Хулио Ла Крузу, в итоге наш боксер стал обладателем серебра. Гаджимагомедов проиграл единогласным решением судей — 0:5. Правда к некоторым моментам поединка у знатоков еще остались вопросы.
На проигрыш Крусу Гаджимагомедов отреагировал очень эмоционально и даже в первые минуты после поединка заявил, что не намерен носить олимпийскую медаль.
— Нет желания ее носить. Приезжали за золотой медалью. Я ее не выкину, но не на видном месте буду хранить, — цитирует боксера ТАСС.
Впрочем, через пару часов пыл боксера поутих. Вот как он комментировал исход финала позже:
— В финальном бою в каких-то эпизодах чуть спешил, кидался на соперника. В любом случае, нужно пересмотреть поединок, найти ошибки, после чего устранить их и продолжить работать, — заявил Муслим Гаджимагомедов. — Серебряная медаль — и не хорошо, и не плохо. Доволен тем, что дает Всевышний.
Еще одну бронзу взяли российские велгонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская, они пришли третьими в мэдисоне. Золотые награды выиграли британки Кэти Арчибальд и Лора Кенни, серебряные — датчанки Амали Дидериксен и Джули Лет. Медали в женском мэдисоне впервые были разыграны на Олимпиаде.
Первое золото за сегодня для сборной добыл Заурбек Сидаков. В финальном поединке против Магомедхабиба Кадимагомедова из Беларуси наш спортсмен оказался сильнее — он завершил его со счетом 7:0. Посмотрите, как это было.
Завершилось женское пятиборье, нашу сборную в этом направлении представляли Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина. На соревнованиях девушки шли с разным успехом: в плавании 200 метров Губайдуллиной удалось установить олимпийский рекорд — 2.07, 31, а перед заключительным этапом Баташова держалась на первой позиции, но провалила лазер-ран. В беге со стрельбой Ульяна показала лишь 22-й результат и в общем зачете пятиборья стала девятой. У Губайдуллиной 32-е место.
Также у девушек прошли соревнования по спортивной ходьбе на 20 км. Эльвира Хасанова после 8-го километра была в лидерах, уступая главной сопернице всего две секунды, но на второй части дистанции отстала и пришла только 16-й.
Ну и к самым желанным новостям — о нашей надежде на золото. В Токио сегодня проходила квалификация в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, Россию представили сестры Арина и Дина Аверины. По итогам четырех испытаний девочки занимают первое и второе места — 106,300 балла у Дины, 106,175 балла у Арины. Эта уверенная заявка на золото и серебро. Финал многоборья будет уже завтра, в нем выступят десять сильнейших гимнасток.
Сестрам Авериным по 22 года. Дина — 13-кратная чемпионкой мира и 10-кратная чемпионкой Европы, Арина — четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Финал многоборья смотрите завтра в 09:20 мск.
СЮЖЕТ
С технической программой выступили синхронистки. В составе нашей команды были Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко — олимпийские чемпионки в дуэтах. Девушки показали зажигательный номер с очень сложными элементами, получили 97.2979 балла — заслуженное первое место. Отрыв от соперниц больше, чем на балл. Финал завтра в 13:30 мск.
Завтра же ждите разборки у женщин в прыжках в высоту — за медаль будет бороться Мария Ласицкене (13:00 мск). В 14:15 мск Абдулрашид Садулаев пойдет за вторым олимпийским золотом. Ну и развязка в мужском волейболе, в 15:15 мск сборная России сыграет против сборной Франции.