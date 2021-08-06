Итоги 14-го дня Олимпиады: гимнастки и синхронистки сборной России, похоже, заберут всё золото и серебро

На проигрыш Крусу Гаджимагомедов отреагировал очень эмоционально и даже в первые минуты после поединка заявил, что не намерен носить олимпийскую медаль.



— Нет желания ее носить. Приезжали за золотой медалью. Я ее не выкину, но не на видном месте буду хранить, — цитирует боксера ТАСС.



Впрочем, через пару часов пыл боксера поутих. Вот как он комментировал исход финала позже:



— В финальном бою в каких-то эпизодах чуть спешил, кидался на соперника. В любом случае, нужно пересмотреть поединок, найти ошибки, после чего устранить их и продолжить работать, — заявил Муслим Гаджимагомедов. — Серебряная медаль — и не хорошо, и не плохо. Доволен тем, что дает Всевышний.

