Основное время сыграли вничью: Италия победила в финале Евро-2020

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но его перенесли из-за пандемии. На Евро-2020 перед сборной России стояла задача выйти из группы, но наша команда сначала проиграла Бельгии со счетом 0:3, затем с минимальным счетом одержала победу над Финляндией, а после разгромно проиграла Дании и осталась на последнем месте группы. В итоге главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ушел в отставку.