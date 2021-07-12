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Основное время сыграли вничью: Италия победила в финале Евро-2020

За 90 минут так и не удалось выявить победителя

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В финальном матче сыграли команды Италии и Англии

В финальном матче сыграли команды Италии и Англии

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Сегодня, 11 июля, прошел финальный матч Евро-2020. На нем встретились Италия и Англия. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Команда Англии очень быстро открыла счет, уже через 1 минуту и 56 секунд после начала игры мяч оказался в воротах итальянцев. Его туда отправил Люк Шоу.

Только на 67-й минуте Италия сравняла счет. Гол забил Леонардо Бонуччи.

На 87-й минуте игру пришлось приостановить: на поле выбежал болельщик. Но с ним быстро справились и уже через минуту матч возобновили.

Больше за основное время командам не удалось забить ни одного мяча, несмотря на все попытки. За 90 минут выявить победителя так и не удалось. Было назначено дополнительное время.

За два дополнительных тайма ни одна из команд не вырвалась вперед, в итоге, чтобы определить победителя, назначили серию пенальти.

В серии пенальти побеждают итальянцы. Они ведут со счетом 3:2 и становятся чемпионами Европы.

СЮЖЕТ

Евро-2020

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но его перенесли из-за пандемии. На Евро-2020 перед сборной России стояла задача выйти из группы, но наша команда сначала проиграла Бельгии со счетом 0:3, затем с минимальным счетом одержала победу над Финляндией, а после разгромно проиграла Дании и осталась на последнем месте группы. В итоге главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ушел в отставку.

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Евро-2020футбол
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