Основное время сыграли вничью: Италия победила в финале Евро-2020

Сегодня, 11 июля, прошел финальный матч Евро-2020. На нем встретились Италия и Англия. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Команда Англии очень быстро открыла счет, уже через 1 минуту и 56 секунд после начала игры мяч оказался в воротах итальянцев. Его туда отправил Люк Шоу.
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Больше за основное время командам не удалось забить ни одного мяча, несмотря на все попытки. За 90 минут выявить победителя так и не удалось. Было назначено дополнительное время.
За два дополнительных тайма ни одна из команд не вырвалась вперед, в итоге, чтобы определить победителя, назначили серию пенальти.
В серии пенальти побеждают итальянцы. Они ведут со счетом 3:2 и становятся чемпионами Европы.
СЮЖЕТ
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но его перенесли из-за пандемии. На Евро-2020 перед сборной России стояла задача выйти из группы, но наша команда сначала проиграла Бельгии со счетом 0:3, затем с минимальным счетом одержала победу над Финляндией, а после разгромно проиграла Дании и осталась на последнем месте группы. В итоге главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ушел в отставку.