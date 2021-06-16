Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020

Матч Россия — Финляндия, прошедший сегодня на «Санкт-Петербург Арене», закончился победой нашей сборной: единственный за всю игру гол под занавес первого тайма забил Алексей Миранчук. Гол, забитый финнами на третьей минуте матча, арбитр не засчитал из-за положения «вне игры». Второй тайм команды провели в атаках, которые, увы, не принесли результата.
После разгромного поражения от Бельгии (3:0) главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов решился на замену вратаря: Антона Шунина заменил Матвей Сафонов. Из-за травмы чемпионат покинул Юрий Жирков.
Мы следили за этим матчем онлайн, подробности и видео главных моментов ищите в нашей трансляции. Следующий матч России — со сборной Дании — пройдет