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Тема дняРоссия против Финляндии: онлайн с Евро-2020

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Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020

Автором единственного гола стал Миранчук

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Алексей Миранчук принес первый гол нашей сборной <nobr class="_">на Евро-2020</nobr>

Алексей Миранчук принес первый гол нашей сборной на Евро-2020

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Матч Россия — Финляндия, прошедший сегодня на «Санкт-Петербург Арене», закончился победой нашей сборной: единственный за всю игру гол под занавес первого тайма забил Алексей Миранчук. Гол, забитый финнами на третьей минуте матча, арбитр не засчитал из-за положения «вне игры». Второй тайм команды провели в атаках, которые, увы, не принесли результата.

После разгромного поражения от Бельгии (3:0) главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов решился на замену вратаря: Антона Шунина заменил Матвей Сафонов. Из-за травмы чемпионат покинул Юрий Жирков.

Мы следили за этим матчем онлайн, подробности и видео главных моментов ищите в нашей трансляции. Следующий матч России — со сборной Дании — пройдет 21 июня в 22:00 мск.

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Евро-2020сборная Россиичемпионат Европы по футболу
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