Вторая попытка: Россия сыграет сегодня с Финляндией на Евро-2020

Что именно сделает сборная России для победы, узнаем во время матча в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове — там же, где наши футболисты провели стартовую встречу Евро-2020. Начало матча назначено на 16:00 мск. И мы проведем онлайн-трансляцию — стартуем за час до игры: в 15:00 мск. А пока мы все ждем игры, посмотрите отчет с заслуженного разгрома: как бельгийцы забили три мяча в ворота сборной России.