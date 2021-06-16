Вторая попытка: Россия сыграет сегодня с Финляндией на Евро-2020

Сборные России и Финляндии сразятся сегодня на чемпионате Европы по футболу. Для обеих команд это будет вторая игра на нынешнем турнире. До этого Финляндия выиграла у Дании со счетом 1:0 (во время этого матча датский футболист потерял сознание на поле во время матча), а Россия проиграла Бельгии 0:3.
Кстати, после того, как Бельгия разгромила Россию в стартовом матче Евро-2020, главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов заявил, что встреча с Финляндией для наших футболистов чрезвычайно важна.
— Мы в турнире. В первом матче мы не сыграли так, как планировали. Хотели большего — как по игре, так и по результату. Ждем финнов в среду, этот матч многое для нас решает. Турнир одним матчем в группе не заканчивается. Будем делать всё, чтобы выиграть у финнов, — рассказал Черчесов в интервью для «Спорт-Экспресс».
СЮЖЕТ
Что именно сделает сборная России для победы, узнаем во время матча в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове — там же, где наши футболисты провели стартовую встречу Евро-2020. Начало матча назначено на 16:00 мск. И мы проведем онлайн-трансляцию — стартуем за час до игры: в 15:00 мск. А пока мы все ждем игры, посмотрите отчет с заслуженного разгрома: как бельгийцы забили три мяча в ворота сборной России.