Убегающая красота: десять красивых участниц самого массового спортивного фестиваля

Сотни новосибирцев приняли сегодня, 30 мая, участие в общенациональном спортивном фестивале «ЗаБег.РФ». У бегунов был большой выбор дистанций — от одного километра до полноценного полумарафона. Фотокорреспондент НГС поставил себе, казалось, невозможную, задачу — найти среди бегущих девушек, которые даже на непростой дистанции смогут сохранить и красоту, и женское обаяние. Оказалось, это возможно.
«ЗаБег.РФ» — это самое массовое спортивное мероприятие не только России (и точно — одно из самых массовых в мире). Обычно марафоны и полумарафоны это какие-то локальные события, а «ЗаБег» проводится одновременно в 85 городах страны.
Для того чтобы привлечь максимальное количество участников, организаторы предоставили им очень широкий выбор дистанций. Даже совсем начинающие бегуны способны осилить один километр. Те, кто хоть немного потренировался, выходят на пятикилометровый рубеж. А готовые к испытаниям стартуют на дистанциях в 10 и 21,5 километра.
В этом году по всей стране на разные дистанции вышли порядка 150 тыс. человек. Эта массовость создает совершенно особенный настрой — люди ощущают себя частью чего-то значительно большего, чем просто забег в их собственном городе.
В Новосибирске для бегунов были перекрыты значительные отрезки Кирова и Каменской, а также примыкающие к ним сегменты пересекающих их улиц.
В последние годы бег превратился в по-настоящему массовое увлечение. Теперь это уже не просто спорт, но и одна из форм социализации. Люди активно делятся в социальных сетях результатами не только подобных соревнований, но и обычных уличных пробежек.
В Новосибирске работает несколько школ, которые за деньги учат взрослых уже людей правильной технике движений и дыхания, которые позволяют даже человеку без стартовой подготовки за несколько месяцев приобрести спортивную форму достаточную для того, чтобы пробежать хотя бы полумарафон.
Локальные массовые спортивные забеги проводятся давно по всему миру, что делает бег еще и хорошим поводом для путешествий.
Ну и конечно, сам по себе бег — отличное упражнение. Как шутят сами бегуны, «ты начинаешь бегать, чтобы похудеть, а потом худеешь, для того, чтобы бегать».
Кроме чисто физической тренировки, бег помогает вырабатывать и психологическую устойчивость. Пробежав километров десять, уже трудно на кого-то злиться или испытывать раздражение. по мелочам.
Ну и наконец, бег — самый демократичный вид спорта, который не требует никакого специального оборудования или снаряжения. Обычные кроссовки, возможно, не позволят поставить рекорд, но для того чтобы преодолеть себя, их вполне достаточно. А именно это (а не цифры на секундомере), если вдуматься, и является основной целью.
Если для простого бега не нужно практически ничего, кроме желания, то вот фехтование потребует и оружия, и экипировки и специального оборудования. Убедиться, насколько красивым может быть этот вид спорта, можно посмотрев фоторепортаж Александра Ощепкова с прошедшего недавно в Новосибирске чемпионата России.