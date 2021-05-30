Убегающая красота: десять красивых участниц самого массового спортивного фестиваля

Ну и наконец, бег — самый демократичный вид спорта, который не требует никакого специального оборудования или снаряжения. Обычные кроссовки, возможно, не позволят поставить рекорд, но для того чтобы преодолеть себя, их вполне достаточно. А именно это (а не цифры на секундомере), если вдуматься, и является основной целью.

Если для простого бега не нужно практически ничего, кроме желания, то вот фехтование потребует и оружия, и экипировки и специального оборудования. Убедиться, насколько красивым может быть этот вид спорта, можно посмотрев фоторепортаж Александра Ощепкова с прошедшего недавно в Новосибирске чемпионата России.