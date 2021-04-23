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Новосибирская биатлонистка сыграла свадьбу — смотрим красивые снимки

Евгения Павлова вышла замуж за биатлониста Максима Буртасова

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Новосибирская биатлонистка опубликовала в своем&nbsp;аккаунте в «Инстаграме» фотографии в свадебном платье

Новосибирская биатлонистка опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» фотографии в свадебном платье

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Новосибирская биатлонистка сыграла свадьбу

27-летняя спортсменка из Новосибирска Евгения Павлова вышла замуж за 31-летнего биатлониста Максима Буртасова. Фото в свадебном платье Евгения опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме».

В 2019 году Павлова вошла в состав сборной России на чемпионате мира. По итогам сезона 2018/2019 Международный союз биатлонистов признал ее лучшим новичком среди женщин.

Максим Буртасов выигрывал серебро и бронзу на Универсиаде в 2015 году и занимал призовые места на этапах Кубка IBU.

Девушка не стала делать подписи к свадебным фотографиям. Но множество поздравлений оставили для молодоженов их друзья.

Евгения Павлова родилась 9 июля 1993 года в Гурьевске Кемеровской области. В восемь лет начала заниматься лыжными гонками. В 2011 году перешла в биатлон. После окончания школы переехала в Новосибирск, где продолжила тренировки.

Прошлой осенью 23-летняя спортсменка из Новосибирска София Позднякова вышла замуж за известного саратовского фехтовальщика Константина Лоханова — свадьбу сыграли в Москве.

1 марта новосибирский борец, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и его жена шпажистка Виолетта Колобова впервые стали родителями. Об этом спортсмен сообщил в «Инстаграме».

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