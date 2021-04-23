Новосибирская биатлонистка сыграла свадьбу — смотрим красивые снимки

Новосибирская биатлонистка сыграла свадьбу
27-летняя спортсменка из Новосибирска Евгения Павлова вышла замуж за
В 2019 году Павлова вошла в состав сборной России на чемпионате мира. По итогам сезона 2018/2019 Международный союз биатлонистов признал ее лучшим новичком среди женщин.
Максим Буртасов выигрывал серебро и бронзу на Универсиаде в 2015 году и занимал призовые места на этапах Кубка IBU.
Девушка не стала делать подписи к свадебным фотографиям. Но множество поздравлений оставили для молодоженов их друзья.
Евгения Павлова родилась
Прошлой осенью
1 марта новосибирский борец, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и его жена шпажистка Виолетта Колобова впервые стали родителями. Об этом спортсмен сообщил в «Инстаграме».