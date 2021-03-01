У олимпийского чемпиона из Новосибирска родился сын. Рассказываем, как назвали малыша и сколько он весит

1 марта новосибирский борец, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и его жена, шпажистка Виолетта Колобова впервые стали родителями. Об этом спортсмен сообщил в «Инстаграме». Ребенок родился в Москве, мальчика назвали Львом, его вес при рождении составил
— Самый счастливый момент в нашей жизни. Добро пожаловать, Лев Романович. Родная, спасибо тебе за сына. Ты самая лучшая, — подписал фото Роман Власов.
Аналогичный пост разместила у себя олимпийская чемпионка Виолетта Колобова.
О беременности супруги спортсмена стало известно в ноябре. Виолетта Колобова рассказала о своем положении в соцсетях. Пара познакомилась больше двух лет назад в Кремлевском дворце во время бала в честь олимпийцев. Спустя ровно год они поженились.