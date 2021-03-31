Сборная России по футболу проиграла словакам на отборочном турнире ЧМ-2022

Россия проиграла Словакии в матче отбора ЧМ-2022
Сборная России после двух побед проиграла отборочный матч на чемпионат мира — 2022. Российские футболисты не прошли самое сложное испытание на данном этапе — выездную игру с традиционно неуступчивой сборной Словакии.
Первыми ворота распечатали хозяева: Милан Шкринья после подачи углового выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в ворота Антона Шунина — 1:0.
Во втором тайме Алексей Миранчук выдал пас на Дзюбу. Тот отправил мяч под расстрельный удар Далеру Кузяеву, но словацкий вратарь взял мяч. На добивании Марио Фернандес сыграл по-бразильски и сравнял счет.
Словаки включились в игру и сразу вернули лидерство. Мак оббежал троих игроков в российской штрафной и забил в угол.
Команда тренера Станислава Черчесова впервые потеряла очки и переместилась на второе место в группе H. Борьба за выход на ЧМ, который пройдет в Катаре, продолжится осенью.
В первом отборочном матче на чемпионат мира — 2022 Россия одержала победу: сборная обыграла команду Мальты со счетом 3:1. Победили россияне и словенскую сборную.