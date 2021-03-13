«Сибирь» закрыла хоккейный сезон первым в истории КХЛ матчем на реке — 15 кадров с необычной игры

Хоккейная «Сибирь» закрыла сезон матчем на льду реки Орды под Новосибирском. Хоккеисты провели здесь двустороннюю встречу. День выдался солнечный, но прохладный и ветреный, однако это не напугало ни самих спортсменов, ни преданных болельщиков — все подъезды к месту игры были заставлены припаркованными автомобилями. На матче побывал наш фотокорреспондент Александр Ощепков.