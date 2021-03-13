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«Сибирь» закрыла хоккейный сезон первым в истории КХЛ матчем на реке — 15 кадров с необычной игры

Спортсмены сыграли на льду реки Орды в Ордынском районе

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Сперва матч хотели принять Тогучин и Каргат, однако эти варианты отпали, и игра прошла в Ордынском

Сперва матч хотели принять Тогучин и Каргат, однако эти варианты отпали, и игра прошла в Ордынском

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«Сибирь» закрыла хоккейный сезон первым в истории КХЛ матчем на реке

Хоккейная «Сибирь» закрыла сезон матчем на льду реки Орды под Новосибирском. Хоккеисты провели здесь двустороннюю встречу. День выдался солнечный, но прохладный и ветреный, однако это не напугало ни самих спортсменов, ни преданных болельщиков — все подъезды к месту игры были заставлены припаркованными автомобилями. На матче побывал наш фотокорреспондент Александр Ощепков.

Готовить площадку местная администрация и юные спортсмены начали за десять дней до матча. Толщина льда&nbsp;— полтора метра

Готовить площадку местная администрация и юные спортсмены начали за десять дней до матча. Толщина льда — полтора метра

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Хоккеисты прибыли на место матча за час до вбрасывания шайбы

Хоккеисты прибыли на место матча за час до вбрасывания шайбы

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Судей доставили к месту матча при помощи снегохода

Судей доставили к месту матча при помощи снегохода

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Болельщики горячо приветствовали всех спортсменов, а капитанов команд встречали хлебом-солью

Болельщики горячо приветствовали всех спортсменов, а капитанов команд встречали хлебом-солью

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Шайбу торжественно вбросил талисман «сибиряков» снеговик — и игра началась

Шайбу торжественно вбросил талисман «сибиряков» снеговик — и игра началась

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Болельщики&nbsp;«Сибири» как всегда были шумными и активными

Болельщики «Сибири» как всегда были шумными и активными

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В матче поучаствовали и хоккеисты сборной Ордынского района

В матче поучаствовали и хоккеисты сборной Ордынского района

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Играли «сибиряки» увлеченно, с азартом

Играли «сибиряки» увлеченно, с азартом

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Матч собрал большое количество болельщиков — трибунами им послужили огромные снежные сугробы

Матч собрал большое количество болельщиков — трибунами им послужили огромные снежные сугробы

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Встреча прошла в два периода по 30 минут с 15-минутным перерывом

Встреча прошла в два периода по 30 минут с 15-минутным перерывом

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А в перерыве спортсменов кормили горячей кашей

А в перерыве спортсменов кормили горячей кашей

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Николай Тимашов сошелся в импровизированном кулачном бою с именинником Андреем Ермаковым

Николай Тимашов сошелся в импровизированном кулачном бою с именинником Андреем Ермаковым

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Матч завершился со счетом 9:9, после серии буллитов также не удалось определить победителя, поэтому капитаны Егор Миловзоров и Евгений Чесалин прямо на льду сыграли в «Камень, ножницы, бумага». В итоге победа досталась&nbsp;«синим» из команды Миловзорова

Матч завершился со счетом 9:9, после серии буллитов также не удалось определить победителя, поэтому капитаны Егор Миловзоров и Евгений Чесалин прямо на льду сыграли в «Камень, ножницы, бумага». В итоге победа досталась «синим» из команды Миловзорова

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Ну а после — горячие объятия с болельщиками

Ну а после — горячие объятия с болельщиками

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«Сибирь» не вошла в плей-офф в сезоне КХЛ 2020/2021, но завершила его четырьмя победами — в последнем матче «сибиряки» разгромили екатеринбургский «Автомобилист».

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хоккейхк сибирь
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