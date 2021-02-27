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ХК «Сибирь» разгромил екатеринбургский «Автомобилист» в последнем матче сезона

Игра закончилась со счетом 0:4

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ХК «Автомобилист проиграл хоккеистам из Новосибирска

В субботу, 27 февраля, хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021 сыграл последний матч этого сезона против команды «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча закончилась со счетом 0:4 в пользу новосибирцев.

Счет на второй минуте матча открыл нападающий «Сибири» Никита Сетдиков. Вторую шайбу сибирякам удалось забросить только в конце второго периода: это сделал нападающий Александр Шаров.

Очередную шайбу в третьем периоде забил нападающий Владислав Ушенин. А последнее очко в этой игре новосибирцам снова принес Александр Шаров.

«Сибирь» не попала в плей-офф и вышла из сезона.

Прошлый выездной матч против московского «Спартака» хоккеисты из Новосибирска выиграли со счетом 2:3.

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КХЛкоманда «Сибирь»хоккей
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