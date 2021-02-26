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Вырвали победу в овертайме: хоккейная «Сибирь» обыграла московский «Спартак» в выездном матче КХЛ

«Сибиряк» Александр Шаров забил решающий гол за десять секунд до окончания дополнительного времени

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«Сибирь» одержала третью победу подряд

«Сибирь» одержала третью победу подряд

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Хоккейная «Сибирь» обыграла московский «Спартак» в выездном матче КХЛ

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл московскую команду «Спартак» в выездном матче КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:3.

Открыл счет матча Артём Федоров — он забил первый гол в ворота «Сибири» на четвертой минуте первого периода. Далее последовали две шайбы в ворота «Спартака» от «сибиряков» Егора Миловзорова и Никиты Шашкова.

Во втором периоде шайбу в ворота новосибирцев забросил нападающий «Спартака» Робин Ганзл. В третьем периоде счет — 2:2 — не изменился. Автором победного для «Сибири» гола в овертайме стал Александр Шаров — он забил его за десять секунд до окончания дополнительного времени.

Следующий матч с участием хоккейного клуба «Сибирь» состоится в субботу, 27 февраля, — новосибирцы сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом».

Это уже третья подряд победа для новосибирского клуба — в День защитника Отечества «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор», а до этого — казахский «Барыс».

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КХЛХК «Сибирь»хоккей
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