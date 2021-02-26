Вырвали победу в овертайме: хоккейная «Сибирь» обыграла московский «Спартак» в выездном матче КХЛ

Хоккейная «Сибирь» обыграла московский «Спартак» в выездном матче КХЛ
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл московскую команду «Спартак» в выездном матче КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:3.
Открыл счет матча Артём Федоров — он забил первый гол в ворота «Сибири» на четвертой минуте первого периода. Далее последовали две шайбы в ворота «Спартака» от «сибиряков» Егора Миловзорова и Никиты Шашкова.
Во втором периоде шайбу в ворота новосибирцев забросил нападающий «Спартака» Робин Ганзл. В третьем периоде счет — 2:2 — не изменился. Автором победного для «Сибири» гола в овертайме стал Александр Шаров — он забил его за десять секунд до окончания дополнительного времени.
Следующий матч с участием хоккейного клуба «Сибирь» состоится в субботу, 27 февраля, — новосибирцы сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом».
Это уже третья подряд победа для новосибирского клуба — в День защитника Отечества «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор», а до этого — казахский «Барыс».