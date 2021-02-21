«Сибирь» обыграла казахский «Барыс» в выездном матче КХЛ

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл казахский «Барыс» в выездном матче КХЛ в Нур-Султане — встреча закончилась со счетом 5:1.
«Сибирь» первой забросила шайбу в ворота соперника на четвертой минуте второго периода матча. Первый и второй гол забил Владислав Ушенин, третий — Дмитрий Саюстов.
В третьем периоде матча шайбы в ворота «Барыса» закинули Олег Ли и Данил Романцев. На 17-й минуте третьего периода нападающий казахского клуба Никита Михайлис забил единственный за игру гол «Барыса».
Также первые очки в КХЛ набрал нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников — он записал на свой счет голевую передачу.
Следующий для «Сибири» матч пройдет в праздничный день, 23 февраля: новосибирский хоккейный клуб сыграет с челябинским «Трактором» в городе соперника.
В начале февраля «Сибирь» проиграла «Барысу» в домашнем матче и лишилась места в плей-офф.