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«Сибирь» обыграла казахский «Барыс» в выездном матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 5:1

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Голами в составе победителей отметились Владислав Ушенин, Дмитрий Саюстов, Олег Ли и Данил Романцев

Голами в составе победителей отметились Владислав Ушенин, Дмитрий Саюстов, Олег Ли и Данил Романцев

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Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл казахский «Барыс» в выездном матче КХЛ в Нур-Султане — встреча закончилась со счетом 5:1.

«Сибирь» первой забросила шайбу в ворота соперника на четвертой минуте второго периода матча. Первый и второй гол забил Владислав Ушенин, третий — Дмитрий Саюстов.

В третьем периоде матча шайбы в ворота «Барыса» закинули Олег Ли и Данил Романцев. На 17-й минуте третьего периода нападающий казахского клуба Никита Михайлис забил единственный за игру гол «Барыса».

Также первые очки в КХЛ набрал нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников — он записал на свой счет голевую передачу.

Следующий для «Сибири» матч пройдет в праздничный день, 23 февраля: новосибирский хоккейный клуб сыграет с челябинским «Трактором» в городе соперника.

В начале февраля «Сибирь» проиграла «Барысу» в домашнем матче и лишилась места в плей-офф.

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КХЛхоккейхк сибирь
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