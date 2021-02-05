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Лишились места в плей-офф: «Сибирь» проиграла «Барысу» в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 3:2

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Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

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Новосибирские хоккеисты проиграли «Барысу»

Во пятницу, 5 февраля, в Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» сыграл с «Барысом» из Нур-Султана в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Как сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги, первую шайбу в ворота «Барыса на 15-й минуте матча забил новосибирский нападающий Юрки Йокипакка.

В первом периоде «Сибирь» открыла счет и забила первую шайбу

В первом периоде «Сибирь» открыла счет и забила первую шайбу

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В начале второго периода нападающий «Сибири» Виктор Комаров забросил вторую шайбу в ворота гостей. Однако спустя минуту «Барыс» смог отыграть одно очко.

В начале второго периода счет был уже 2:0 в пользу новосибирцев

В начале второго периода счет был уже 2:0 в пользу новосибирцев

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В начале третьего периода гости сравняли счет. А на 49-й минуте защитник «Барыса» Джесси Блэкер забил решающую третью шайбу в ворота новосибирцев. Таким образом, с 2008 года это седьмой сезон, когда «Сибирь» не вышла в плей-офф.

Однако вскоре «Барыс» смог обыграть одно очко

Однако вскоре «Барыс» смог обыграть одно очко

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А в начале третьего периода сравнять счет

А в начале третьего периода сравнять счет

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Решающую шайбу гости забросили на 49-й минуте

Решающую шайбу гости забросили на 49-й минуте

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«Сибирь» не смогла отыграться, несмотря на поддержку болельщиков

«Сибирь» не смогла отыграться, несмотря на поддержку болельщиков

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Таким образом, ХК «Сибирь» лишился шанса на выход в плей-офф

Таким образом, ХК «Сибирь» лишился шанса на выход в плей-офф

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В минувший вторник, 2 февраля, новосибирские хоккеисты проиграли хабаровскому «Амуру» со счетом 1:3.

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КХЛХК «Барыс»команда «Сибирь»хоккей
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