Новосибирские хоккеисты проиграли «Барысу»
Во пятницу, 5 февраля, в Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» сыграл с «Барысом» из Нур-Султана в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Как сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги, первую шайбу в ворота «Барыса на 15-й минуте матча забил новосибирский нападающий Юрки Йокипакка.
В начале второго периода нападающий «Сибири» Виктор Комаров забросил вторую шайбу в ворота гостей. Однако спустя минуту «Барыс» смог отыграть одно очко.
В начале третьего периода гости сравняли счет. А на 49-й минуте защитник «Барыса» Джесси Блэкер забил решающую третью шайбу в ворота новосибирцев. Таким образом, с 2008 года это седьмой сезон, когда «Сибирь» не вышла в плей-офф.
В минувший вторник, 2 февраля, новосибирские хоккеисты проиграли хабаровскому «Амуру» со счетом 1:3.