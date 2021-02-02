ХК «Сибирь» проиграл хабаровскому «Амуру» второй матч подряд

ХК «Амур» обыграл хоккеистов из Новосибирска
Во вторник, 2 февраля, в Хабаровске хоккейный клуб «Сибирь» сыграл второй матч против «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021. Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу хозяев.
Как сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги, первую шайбу в начале второго периода забил амурский нападающий Валентин Пьянов. На 36-й минуте соперники вели в счете уже 2:0.
В третьем периоде нападающий «Сибири» Олег Ли забросил единственную шайбу в ворота «Амура». Однако на последних минутах игры хабаровчане забили в ворота новосибирцев.
Прошлый матч против хабаровского «Амура» новосибирская команда тоже проиграла. Игра закончилась с таким же счетом — 1:3.