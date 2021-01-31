«Сибирь» проиграла «Амуру»: единственную шайбу новосибирцы смогли забросить только в конце матча

Новосибирская «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру» в гостях
Сегодня, 31 января, поражением закончился гостевой матч новосибирского ХК «Сибирь» против хабаровского «Амура». Новосибирцы пропустили три шайбы, а забросить смогли лишь одну.
По информации на сайте Континентальной хоккейной лиги, первую шайбу в ворота «Сибири» нападающий «Амура» Кирилл Рассказов отправил уже на девятой минуте игры. Следом (на 22-й и 29-й минутах) успеха смогли добиться его коллеги по команде Доминик Машин и Владимир Михасёнок.
Игроки «Сибири» смогли забить лишь на 52-й минуте. Это сделал Александр Шаров, реализовавший численное преимущество, возникшее после удаления игрока «Амура» за удар клюшкой.
Теперь «Сибири» предстоит возможность отыграться в матче с «Амуром», который состоится уже 2 февраля. Ранее, 28 января «Сибирь» смогла выиграть «Трактор» со счетом 3:2