Вырвали победу: ХК «Сибирь» в гостях обыграл московское «Динамо»

Хоккеисты из Новосибирска обыграли московское «Динамо»
В воскресенье, 17 января, хоккеисты «Сибири» в выездном матче сыграли с московским «Динамо». Игра закончилась со счетом
Первую шайбу на 9-й минуте забросил нападающий сибиряков Егор Миловзоров, однако спустя две минуты соперники сравняли счет.
В середине второго периода «Динамо» удалось вырваться вперед, однако новосибирцы сумели забить ответную шайбу.
В начале третьего периода соперники смогли забить третью шайбу в ворота «Сибири». Но на последней минуте матча новосибирцы вновь сравняли счет — шайбу забросил нападающий Евгений Чесалин.
Исход игры решился в серии послематчевых буллитов. Победную шайбу забил новосибирский нападающий Микаэль Руохомаа.
В прошлом матче ХК «Сибирь» проиграл пекинскому «Куньлуню».