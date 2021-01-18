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Вырвали победу: ХК «Сибирь» в гостях обыграл московское «Динамо»

Игра закончилась со счетом 3:4

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Игра проходила в Москве

Игра проходила в Москве

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Хоккеисты из Новосибирска обыграли московское «Динамо»

В воскресенье, 17 января, хоккеисты «Сибири» в выездном матче сыграли с московским «Динамо». Игра закончилась со счетом 3:4 в пользу новосибирцев.

Первую шайбу на 9-й минуте забросил нападающий сибиряков Егор Миловзоров, однако спустя две минуты соперники сравняли счет.

В середине второго периода «Динамо» удалось вырваться вперед, однако новосибирцы сумели забить ответную шайбу.

В начале третьего периода соперники смогли забить третью шайбу в ворота «Сибири». Но на последней минуте матча новосибирцы вновь сравняли счет — шайбу забросил нападающий Евгений Чесалин.

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Исход игры решился в серии послематчевых буллитов. Победную шайбу забил новосибирский нападающий Микаэль Руохомаа.

В прошлом матче ХК «Сибирь» проиграл пекинскому «Куньлуню».

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