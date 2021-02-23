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ХК «Сибирь» обыграл челябинский «Трактор» в выездном матче КХЛ

Встреча закончилась со счетом 2:4

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Для «Сибири» это вторая подряд победа

Для «Сибири» это вторая подряд победа

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Хоккеисты новосибирского клуба «Сибирь» обыграли челябинский «Трактор» в выездном матче КХЛ. Игра закончилась со счетом 2:4 в пользу сибиряков.

Счет матча открыла «Сибирь» — на седьмой минуте первого периода Олег Ли закинул шайбу в ворота соперника. Следующим был гол от «сибиряка» Данила Романцева на 19-й минуте периода.

Во втором периоде очко «Сибири» добавил Вячеслав Ушенин, затем было два гола от «Трактора» — их авторами стали Гика Томаш и Бэйлен Ник. В третьем периоде еще одну шайбу забил Олег Ли.

Следующий матч с участием новосибирского клуба пройдет в четверг, 25 февраля, в Москве — «Сибирь» сыграет с московским «Спартаком».

Для «Сибири» это вторая подряд победа — в прошлое воскресенье, 21 февраля, команда обыграла казахский хоккейный клуб «Барыс» в выездном матче в Нур-Султане.

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ХК «Сибирь»хоккей
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