В Новосибирске решили оставить на работе известного тренера после публикации НГС — скандал дошел до министра

В Новосибирске известного тренера по художественной гимнастике Екатерину Гвоздецкую оставляют работать в школе олимпийского резерва. Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что она получила уведомление о сокращении. За наставника вступились родители спортсменок. Они не хотели, чтобы их дети остались без тренера, и обратились с жалобой в Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

Вчера состоялась встреча министра, тренера и директора школы олимпийского резерва.