В Новосибирске решили оставить на работе известного тренера после публикации НГС — скандал дошел до министра

В Новосибирске решили оставить на работе известного тренера гимнасток
В Новосибирске известного тренера по художественной гимнастике Екатерину Гвоздецкую оставляют работать в школе олимпийского резерва. Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что она получила уведомление о сокращении. За наставника вступились родители спортсменок. Они не хотели, чтобы их дети остались без тренера, и обратились с жалобой в Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.
Вчера состоялась встреча министра, тренера и директора школы олимпийского резерва.
— Министр спорта Сергей Александрович Ахапов мне пообещал выделить ставку. На рабочем месте я еще не была и подтверждающих бумаг я не видела, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Гвоздецкая.
Екатерина Александровна Гвоздецкая — тренер-преподаватель по художественной гимнастике высшей квалификационной категории. Мастер спорта России по художественной гимнастике. Спортивный судья всероссийской категории. За свою карьеру тренера воспитала более 50 кандидатов в мастера спорта, 20 мастеров спорта и чемпионку России Анну Широких.
Сергей Ахапов подтвердил корреспонденту НГС, что такое решение принято. Но подробности рассказывать не стал, сославшись на то, что редакция получит развернутый ответ в письменном виде.
На момент публикации документ так и не поступил. Официальный запрос был отправлен
В феврале прошлого года в областном Центре подготовки по спортивной гимнастике олимпийского чемпиона Евгения Подгорного также разгорелся скандал. Сложившейся ситуацией, а именно чехардой с директорами, понижением зарплат, денежными поборами, ненормальной работой столовой и руководителем Арменом Игидяном недовольны как сотрудники самого учреждения, так и родители детей, которые там занимаются. Корреспондент НГС выслушал все стороны конфликта, в том числе олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике, в честь которого назван центр.