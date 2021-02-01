В Новосибирске разгорелся скандал в школе олимпийского резерва — гимнасток лишают известного тренера

В Новосибирске разгорелся скандал в школе олимпийского резерва из-за увольнения тренера
В Новосибирске разгорелся скандал в школе олимпийского резерва по художественной гимнастике. В учреждении увольняют титулованного тренера — Екатерину Гвоздецкую. За наставника вступились родители спортсменок. Они не хотят, чтобы их дети остались без тренера, и обратились с жалобой в Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. Корреспондент НГС выслушала все стороны конфликта.
«Это личная неприязнь директора школы»
О том, что воспитанники могут остаться без своего известного тренера, родители узнали около двух недель назад.
— Тренеру никто нашему не предлагал перейти с совместительства на основную работу. А она один из лучших тренеров Новосибирской области. Мы считаем, что это личная неприязнь директора школы к нашему тренеру и нашим детям. И другие совместители при этом есть, при том что уровнем ниже тренера. Это ненормальная ситуация. Мы написали письмо министру. Наши дети на следующий год выходят на мастера спорта. Это уровень такой, где нужен такой тренер, как Екатерина Александровна. Другие не справятся с этим. И мы сказали, что против перевода, — рассказала Александра, мама одной из воспитанниц тренера.
Она добавила, что Екатерина Гвоздецкая за свою карьеру тренера воспитала более 50 кандидатов в мастера спорта, 20 мастеров спорта и чемпионку России Анну Широких. Под угрозой остаться без опытного наставника, по ее словам, оказались 25 детей.
Екатерина Александровна Гвоздецкая — тренер-преподаватель по художественной гимнастике высшей квалификационной категории. Мастер спорта России по художественной гимнастике. Спортивный судья всероссийской категории.
— Меня увольняют по статье как совместителя. У нас в школе есть и другие совместители, но увольняют именно меня. Со мной даже руководитель разговаривать не собирается. Идет чемпионат области, я вывожу детей. Ко мне подходит сотрудник отдела кадров: «Подпишите уведомление». А у меня команда через пять минут выступает. Я сказала: «Уйдите, я сейчас занята. Разговаривать не могу». Они ушли. Мне неофициально сказали, что хотят просто поставить другого тренера, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Гвоздецкая.
По ее словам, она пыталась встретиться с министром физической культуры и спорта Новосибирской области Сергеем Ахаповым, но встречу перенесли. Свою должность тренер должна освободить уже
«Не увольняем, а сокращаем»
Директор «Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике» Вера Бахмутова объяснила, что была вынуждена сократить тренера.
— Екатерина Александровна у нас совместитель и параллельно работает в другом месте. У нас появился постоянный работник, который пришел на ставку, не менее привилегированный. В этой ситуации мы должны обеспечить ему полную ставку, поэтому было принято решение совместителей убрать. Мы ее не увольняем, а сокращаем. Всё сделано на законных основаниях. Дети остаются с другим тренером, который работает с ней. Здесь ничего плохого не произошло. Тренер в любом случае при своем основном рабочем месте и спортивном зале, где она и работает большую часть времени, — рассказала директор.
По ее словам, возможности сохранить тренера у школы нет.
В Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.
В феврале прошлого года в областном Центре подготовки по спортивной гимнастике олимпийского чемпиона Евгения Подгорного также разгорелся скандал. Сложившейся ситуацией, а именно чехардой с директорами, понижением зарплат, денежными поборами, ненормальной работой столовой и руководителем Арменом Игидяном, недовольны как сотрудники самого учреждения, так и родители детей, которые там занимаются. Корреспондент НГС выслушал все стороны конфликта, в том числе олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике, в честь которого назван центр.