В Новосибирске разгорелся скандал в школе олимпийского резерва — гимнасток лишают известного тренера

— Тренеру никто нашему не предлагал перейти с совместительства на основную работу. А она один из лучших тренеров Новосибирской области. Мы считаем, что это личная неприязнь директора школы к нашему тренеру и нашим детям. И другие совместители при этом есть, при том что уровнем ниже тренера. Это ненормальная ситуация. Мы написали письмо министру. Наши дети на следующий год выходят на мастера спорта. Это уровень такой, где нужен такой тренер, как Екатерина Александровна. Другие не справятся с этим. И мы сказали, что против перевода, — рассказала Александра, мама одной из воспитанниц тренера.

Она добавила, что Екатерина Гвоздецкая за свою карьеру тренера воспитала более 50 кандидатов в мастера спорта, 20 мастеров спорта и чемпионку России Анну Широких. Под угрозой остаться без опытного наставника, по ее словам, оказались 25 детей.

Екатерина Александровна Гвоздецкая — тренер-преподаватель по художественной гимнастике высшей квалификационной категории. Мастер спорта России по художественной гимнастике. Спортивный судья всероссийской категории.