Победа в овертайме: «Сибирь» обыграла «Трактор» в домашнем матче

ХК «Трактор» потерпел поражение в Новосибирске
В четверг, 28 января, хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021 сыграл против команды «Трактор» из Челябинска. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу новосибирцев.
Счет игры на 17-й минуте матча открыл нападающий «Сибири» Никита Коротков.
В начале второго периода гостям удалось сравнять счет, однако затем новосибирцы снова вырвались вперед.
На последних минутах матча хоккеисты «Трактора» сумели забить вторую шайбу в ворота «Сибири», поэтому исход игры решился в овертайме. Победное очко новосибирской команде принес нападающий Олег Ли.
В прошлой игре против нижнекамского «Нефтехимика» команда из Новосибирска также победила. Матч закончился со счетом 6:4.