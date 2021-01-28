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Победа в овертайме: «Сибирь» обыграла «Трактор» в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 3:2

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Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

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ХК «Трактор» потерпел поражение в Новосибирске

В четверг, 28 января, хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021 сыграл против команды «Трактор» из Челябинска. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу новосибирцев.

Счет игры на 17-й минуте матча открыл нападающий «Сибири» Никита Коротков.

Это была напряженная игра

Это была напряженная игра

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В начале второго периода гостям удалось сравнять счет, однако затем новосибирцы снова вырвались вперед.

Первую шайбу забил игрок «Сибири»

Первую шайбу забил игрок «Сибири»

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На последних минутах матча хоккеисты «Трактора» сумели забить вторую шайбу в ворота «Сибири», поэтому исход игры решился в овертайме. Победное очко новосибирской команде принес нападающий Олег Ли.

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Однако гостям удалось ненадолго сравнять счет

Однако гостям удалось ненадолго сравнять счет

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Затем новосибирцы вновь вырвались вперед

Затем новосибирцы вновь вырвались вперед

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«Трактор» забил вторую шайбу на последних минутах игры

«Трактор» забил вторую шайбу на последних минутах игры

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Исход матча решился в овертайме

Исход матча решился в овертайме

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Победу новосибирцам принес нападающий Олег Ли

Победу новосибирцам принес нападающий Олег Ли

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С победой!

С победой!

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В прошлой игре против нижнекамского «Нефтехимика» команда из Новосибирска также победила. Матч закончился со счетом 6:4.

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КХЛкоманда «Сибирь»хоккей
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