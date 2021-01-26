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ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 6:4

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Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

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Хоккеисты из Новосибирска обыграли нижнекамский «Нефтехимик»

Во вторник, 26 января, хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021 сыграл против команды «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча закончилась со счетом 6:4 в пользу новосибирцев.

Новосибирцы открыли счет на второй минуте матча

Новосибирцы открыли счет на второй минуте матча

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На второй минуте матча счет открыл защитник «Сибири» Ефим Гуркин. До конца первого периода «снеговикам» удалось забросить в ворота соперников еще две шайбы. Гости смогли ответить лишь один раз.

В конце первого периода хозяева вели со четом 3:1

В конце первого периода хозяева вели со четом 3:1

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Во втором периоде хоккеисты «Нефтехимик» сравняли счет, а затем ненадолго смогли вырваться вперед. Однако «Сибирь» смогла отыграться.

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Во втором периоде «Нефтехимику» удалось вырваться вперед

Во втором периоде «Нефтехимику» удалось вырваться вперед

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В третьем периоде нападающий новосибирской команды Олег Ли забросил пятую шайбу в ворота соперников. А на последней минуте матча Егор Миловзоров поставил точку, забив шестую шайбу «Нефтехимику».

Однако новосибирцы сравняли счет

Однако новосибирцы сравняли счет

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Исход игры решился в третьем периоде

Исход игры решился в третьем периоде

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Пятую шайбу в ворота гостей забил нападающий Олег Ли

Пятую шайбу в ворота гостей забил нападающий Олег Ли

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А заключительную шестую — нападающий Егор Миловзоров

А заключительную шестую — нападающий Егор Миловзоров

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Вперед, «Сибирь»!

Вперед, «Сибирь»!

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Прошлую игру против команды из «Сочи» «Сибирь» проиграла со счетом 0:3.

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КХЛкоманда «Сибирь»хоккей
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