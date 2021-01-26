ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче

Хоккеисты из Новосибирска обыграли нижнекамский «Нефтехимик»
Во вторник, 26 января, хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021 сыграл против команды «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча закончилась со счетом 6:4 в пользу новосибирцев.
На второй минуте матча счет открыл защитник «Сибири» Ефим Гуркин. До конца первого периода «снеговикам» удалось забросить в ворота соперников еще две шайбы. Гости смогли ответить лишь один раз.
Во втором периоде хоккеисты «Нефтехимик» сравняли счет, а затем ненадолго смогли вырваться вперед. Однако «Сибирь» смогла отыграться.
В третьем периоде нападающий новосибирской команды Олег Ли забросил пятую шайбу в ворота соперников. А на последней минуте матча Егор Миловзоров поставил точку, забив шестую шайбу «Нефтехимику».
Прошлую игру против команды из «Сочи» «Сибирь» проиграла со счетом 0:3.