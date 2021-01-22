«Сибирь» проиграла сочинским «леопардам»

21 января хоккейный клуб «Сибирь» сыграл на выезде очередной матч регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021. Встреча прошла во дворце спорта «Большой» в Сочи и завершилась со счетом 3:0.
«Сибирь» начала игру с активной атаки. Однако на 17-й минуте первую шайбу встречи забили «леопарды». Автором гола выступил Сергей Шмелёв.
Второй период прошел без забитых шайб, хотя была пара опасных моментов у ворот «Сочи».
На 58-й минуте Иван Мищенко («Сочи») довел счет до 2:0, а на последней минуте Игорь Руденков увеличил его до 3:0. Он и стал итоговым.
Следующую игру «снеговики» проведут дома 26 января с нижнекамским «Нефтехимиком».