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«Сибирь» проиграла сочинским «леопардам»

Игра завершилась со счетом 3:0

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На момент встречи «Сочи» выиграл прошлые три матча из пяти на своем льду у «Сибири»

На момент встречи «Сочи» выиграл прошлые три матча из пяти на своем льду у «Сибири»

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21 января хоккейный клуб «Сибирь» сыграл на выезде очередной матч регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021. Встреча прошла во дворце спорта «Большой» в Сочи и завершилась со счетом 3:0.

«Сибирь» начала игру с активной атаки. Однако на 17-й минуте первую шайбу встречи забили «леопарды». Автором гола выступил Сергей Шмелёв.

Шансы на выход сибиряков в плей-офф букмекеры оценивают как минимальные. Но тренер Николай Заварухин считает, что ситуация у его подопечных «небезнадежная»

Шансы на выход сибиряков в плей-офф букмекеры оценивают как минимальные. Но тренер Николай Заварухин считает, что ситуация у его подопечных «небезнадежная»

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Второй период прошел без забитых шайб, хотя была пара опасных моментов у ворот «Сочи».

На 58-й минуте Иван Мищенко («Сочи») довел счет до 2:0, а на последней минуте Игорь Руденков увеличил его до 3:0. Он и стал итоговым.

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«Снеговики» уступили «леопардам» три шайбы

«Снеговики» уступили «леопардам» три шайбы

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Следующую игру «снеговики» проведут дома 26 января с нижнекамским «Нефтехимиком».

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«Сибирь»КХЛхоккей
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