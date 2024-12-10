Луна и парад планет: что новосибирцы смогут увидеть в декабрьском небе — расписание

Поток Геминиды можно увидеть 13 декабря Источник: Михаил Малов / сайт НГУ











Декабрь 2024 года начался с астрономических событий и будет наполнен ими и дальше. На небе скоро соберется вечерний парад планет: в это время большую часть планет Солнечной системы можно будет увидеть в одно и то же время после захода Солнца

Отставать от прочих планет будет только Марс, он станет появляться на небе чуть позже — в 20:30. О том, когда и что смотреть рассказали в пресс-службе НГУ.

Парад планет происходит не так часто. Обычно планеты разбросаны по небу и не видны из-за небольшого углового удаления от Солнца. В декабре 2024 года же будет целый ряд соединений планет с Луной.

Так, 5 декабря серпик Луны уже встретился с Венерой, 8 декабря половина Луны сблизилась с Сатурном. А 9 декабря Луна на время покрыла Нептун.

— 14 декабря почти полная Луна сблизится с Ураном, 15 декабря произойдет сближение с Юпитером, 18 декабря, когда Луна чуть убавится, она сблизиться с Марсом, а 29 декабря серпик Луны сблизится и простится с Меркурием. Таким образом, можно будет увидеть практически все планеты Солнечной системы, — цитируют в НГУ Альфию Нестеренко, заведующую Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.

С середины декабря по утрам на юго-восточном горизонте в созвездии Скорпиона также появится Меркурий. Венеру видно по вечерам, в том месте, где заходит Солнце. Красноватую мигающую планету Марс видно и утром, и ночью.

— 14 декабря яркий Юпитер будет находиться прямо под полной Луной. Еще ниже под Юпитером невысоко над горизонтом будет раскинуто самое красивое созвездие: Орион. В феврале это созвездие можно видеть даже по вечерам над лесом напротив входа в главный корпус НГУ. Увидеть вечером и ночью можно Сатурн в созвездии Водолея, Нептун в созвездии Рыб, — добавила Альфия Нестеренко.

В декабре можно будет также наблюдать метеорный поток Геминиды. Его максимум будет виден 13 декабря.

— Метеоры этого потока кажутся более медленными, чем метеоры ноябрьского потока Леониды, так как Гемениды летят не навстречу Земле, а догоняют её, поэтому наблюдателям нашего Северного полушария они кажутся более яркими за счет того, что мы видим их более длительное время и, как правило, метеоры этого потока появляются сразу по несколько штук, — рассказывает Альфия Нестеренко.

В январе 2025 года астрологи ждут перигелий (прохождение на минимальном расстоянии до Солнца) околосолнечной кометы C/2024 G3 ATLAS. Условия видимости будут не очень хорошими, но в бинокль или телескоп комету можно увидеть 12 и 13 января с 9:00 до 9:30 и 13 и 14 января с 17:30 до 18:00.